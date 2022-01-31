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Польская PGNiG ответила «Газпрому» иском о снижении цены на газ

Польская PGNiG ответила «Газпрому» иском о снижении цены на газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG направила ответ на иск российского «Газпрома» о повышении цены с 2017 года и во встречном иске требует снизить цену.

Об этом компания сообщает на своем сайте.

«PGNiG ответила на обращение „Газпрома“ в арбитраж, в котором просила отклонить требования „Газпрома“, и дополнительно подала встречные иски о снижении цены в контракте», — говорится в сообщении.

«После тщательного анализа вопроса мы придерживаемся позиции, что требование по увеличению цены в контракте, включенное в тендерное предложение «Газпрома», является необоснованным. Более того, мы считаем эти претензии формально неприемлемыми, поэтому наш ответ на обращение в арбитраж однозначный — мы просим отказать в удовлетворении исковых требований «Газпрома», — заявил председатель правления PGNiG SA Павел Маевский.

«Мы готовы доказать наши доводы перед арбитражным судом в Стокгольме», — заявил глава PGNiG.

В середине января 2022 года «Газпром» обратился с иском к PGNiG в арбитражный суд ad hoc в Стокгольме с требованием изменить ценовые условия на газ, поставляемый по «Ямальскому контракту». «Газпром» рассчитывает увеличить цену контракта задним числом с 2017 года и с 2020 года на основании запросов о пересмотре цены контракта от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

В компании указали, что вышеуказанные запросы «Газпрома» о пересмотре условий были поданы в ответ на запрос PGNiG по снижению цены контракта от 1 ноября 2017 года и запрос PGNiG по снижению цены контракта от 1 ноября 2020 года, измененный PGNiG 28 октября 2021 года в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе.

Таким образом, как указано, PGNiG дополнительно выдвинула встречные требования по снижению цены на газ в контракте в соответствии с вышеупомянутыми предварительными заявками компании.

Начало арбитражного разбирательства инициировало процедуру разрешения споров, предусмотренную «ямальским контрактом», что в то же время не исключает возможности их мирного урегулирования в случае достижения соответствующего соглашения между PGNiG и «Газпромом», отметили в компании.

По материалам УНН
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