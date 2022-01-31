МИУ начинает строительство международных автомобильных пунктов пропуска

Министерство инфраструктуры Украины наделено полномочиями по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных пунктов пропуска через государственную границу. Соответствующее решение было принято правительством на заседании 9 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба МИУ.
«Решение приобщает к президентскому проекту «Большая стройка» пограничную инфраструктуру, а именно международные автомобильные пункты пропуска. В частности «Ягодин — Дорогуск», «Ужгород — Вишне-Немецьке» и «Чоп — Захонь», — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Модернизация и развитие МАПП «Ягодин-Дорогуск» является флагманским проектом. Именно через него выполняется 40% всех автомобильных грузовых перевозок в Украине.
По словам министра, модернизация пунктов пропуска, повышение их пропускной способности — часть обязательств Украины в рамках договоренностей с нашими западными соседями, в частности Польшей.
«У нашей команды есть соответствующий управленческий опыт для того, чтобы наладить процессы модернизации автомобильных пунктов пропуска, создать комфортное пространство для пользователей и наконец решить критическую проблему с очередями на украинской границе», — отметил Кубраков.
В общей сложности на сегодня в Украине функционируют 100 пунктов пропуска для автомобильного сообщения, включая международные, межгосударственные и местные. Из 74 международных и межгосударственных КПП необустроенными (непостроенными) остаются 33. Еще 20 пунктов пропуска были построены в советское время и давно не отвечают современным требованиям.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы по всей Украине уже обновили 14 тысяч километров дорог, или 40% основной сети.
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