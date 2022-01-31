Предварительный договор купли-продажи недвижимости: что надо знать

Finance.ua узнал у экспертов Flombu, на что стоит обратить внимание при подписании предварительного договора о купле-продаже недвижимости.
Зачем это? Распространенная практика на современном рынке недвижимого имущества – заключать обязательства о будущей купле-продаже квартиры или дома: когда покупатель выбрал объект, согласовал с продавцом условия сделки и цену недвижимости и, скажем, до подписания основного договора еще нужно собрать пакет документов.
Как договориться так, чтобы за это время клиент все-таки не отказался от своего намерения, а продавец не продал жилье кому-то другому, или как в таких ситуациях минимизировать риски обеих сторон? Стоит отразить эти обязательства письменно.
Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества – это промежуточный документ, в соответствии с которым покупатель недвижимости соглашается приобрести имущество, а продавец – продать квартиру или дом именно этому желающему.
Однако такой договор не дает права на отчуждение недвижимости. На его основе не возникает право собственности на жилье. Предварительный договор подписывают как подготовку к заключению основного договора по купле-продаже недвижимости.
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Часто предварительный договор подписывают как механизм купли-продажи квартиры в новостройке.
Что нужно отразить в таком договоре? Предварительный договор – организационный документ. Он дисциплинирует стороны к оговоренному заключению основного договора. В предварительном договоре купли-продажи недвижимости, в частности, следует отразить следующие сведения:
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Предварительный договор составляется письменно и требует нотариального заверения, ведь при возникновении спорных обстоятельств и обращения в суд предварительный договор без согласования нотариусом может быть признан недействительным.
Такой договор обладает рядом проверенных на практике преимуществ, а именно:
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