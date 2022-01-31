Предварительный договор купли-продажи недвижимости: что надо знать

Finance.ua узнал у экспертов Flombu, на что стоит обратить внимание при подписании предварительного договора о купле-продаже недвижимости.

Зачем это? Распространенная практика на современном рынке недвижимого имущества – заключать обязательства о будущей купле-продаже квартиры или дома: когда покупатель выбрал объект, согласовал с продавцом условия сделки и цену недвижимости и, скажем, до подписания основного договора еще нужно собрать пакет документов.

Как договориться так, чтобы за это время клиент все-таки не отказался от своего намерения, а продавец не продал жилье кому-то другому, или как в таких ситуациях минимизировать риски обеих сторон? Стоит отразить эти обязательства письменно.

Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества – это промежуточный документ, в соответствии с которым покупатель недвижимости соглашается приобрести имущество, а продавец – продать квартиру или дом именно этому желающему.

Однако такой договор не дает права на отчуждение недвижимости. На его основе не возникает право собственности на жилье. Предварительный договор подписывают как подготовку к заключению основного договора по купле-продаже недвижимости.

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Часто предварительный договор подписывают как механизм купли-продажи квартиры в новостройке.

Что нужно отразить в таком договоре? Предварительный договор – организационный документ. Он дисциплинирует стороны к оговоренному заключению основного договора. В предварительном договоре купли-продажи недвижимости, в частности, следует отразить следующие сведения:

паспортные данные потенциальных покупателя и продавца;

какую недвижимость буду продавать-покупать стороны;

точную дату подписания основного договора о купле-продаже квартиры или дома (не более года);

цена, по которой недвижимость будет продана;

перечень документов, которые обязуются собрать стороны;

сумму задатка, которая при подписании основного договора о покупке квартиры или дома войдет в полную стоимость недвижимости;

условия, за несоблюдение которых в отношении сторон будет применено взыскание, их размер.

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Предварительный договор составляется письменно и требует нотариального заверения, ведь при возникновении спорных обстоятельств и обращения в суд предварительный договор без согласования нотариусом может быть признан недействительным.

Такой договор обладает рядом проверенных на практике преимуществ, а именно:

документальное закрепление устных договоренностей о реализации недвижимости и защита сторон от их несоблюдения;

покупатель имеет время, чтобы собрать необходимую для сделки сумму: оформить кредит в банке или одолжить деньги у знакомых;

продавец может без спешки подготовить квартиру, вывезти вещи или мебель, оплатить долг за коммунальные платежи;

также продавец за это время сможет собрать нужные для заключения основной сделки документы;

очень редко, но порой время, оговоренное в предварительном договоре, требуется сторонам для детальных размышлений, минимизируя риски. Покупателю при определенных условиях лучше потерять на задатке, чем переплатить или приобрести не то, что нужно. В то же время покупатель может продать недвижимость выгоднее. Даже если придется оплатить санкции за нарушение условий предварительного договора.

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