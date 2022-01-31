0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 176 0

Межбанк: чего ждать от валюты в пятницу

Межбанк: чего ждать от валюты в пятницу

Пятница на валютном рынке пройдет под воздействием трех основных факторов:

1) противостояние курсовых интересов крупных игроков;

2) влияние эффекта окончания недели и снижения деловой активности перед выходными;

3) выходы/невыходы Нацбанка на торги с интервенциями.

Практически уже три дня подряд регулятор на рынке не появлялся, что несколько удивляло покупателей и расстраивало продавцов. Первые — боялись его появления на межбанке в момент ситуативного излишка предложения доллара и поэтому не особо растягивали во времени свои покупки. А вторые — периодически ожидали его интервенций по покупке доллара и придерживали часть своего предложения в надежде на последующий рост котировок или хотя бы их сохранение на том же уровне. Но НБУ на торги не выходил и предоставлял всем участникам рынка самим находить компромисс по курсу.

Если не будет особых перекосов по спросу и предложению на рынке — скорее всего, регулятор и сегодня постарается остаться в роли только наблюдателя на межбанке.

Активность участников торгов в пятницу традиционно снизится и по прогнозам Finance.ua статистика составит не более 420−510 сделок при общей сумме операций в пределах до $ 140−185 млн.

Как и вчера, основная интрига состоит в поведении Нацбанка и если он все же решится на выход на межбанк — его ценники интервенции будут главным курсовым ориентиром для всех участников торгов.

Скоро уже период налоговых платежей у клиентов и бизнес пока занимается финансированием своих хозяйственных операций, а также готовится к накоплению гривны под расчеты с бюджетом.

Особых проблем или сюрпризов по дню на валютном рынке мы сегодня не прогнозируем. Но и полной «тишины» тоже не будет, так как наш межбанк остается малообъемным и любой выход крупного клиента с покупкой/продажей сумм от $ 10 млн — способен существенно влиять на общий курсовой тренд на торгах. А по нашим данным, сегодня такие клиенты на межбанке будут присутствовать.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 11 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,85 — 28,10 грн, евро — коридор 31,65- 31,95 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,98 / 28,00
евро — 31,87 / 31,90

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.