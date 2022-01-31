Межбанк: чего ждать от валюты в пятницу

Пятница на валютном рынке пройдет под воздействием трех основных факторов:
1) противостояние курсовых интересов крупных игроков;
2) влияние эффекта окончания недели и снижения деловой активности перед выходными;
3) выходы/невыходы Нацбанка на торги с интервенциями.
Практически уже три дня подряд регулятор на рынке не появлялся, что несколько удивляло покупателей и расстраивало продавцов. Первые — боялись его появления на межбанке в момент ситуативного излишка предложения доллара и поэтому не особо растягивали во времени свои покупки. А вторые — периодически ожидали его интервенций по покупке доллара и придерживали часть своего предложения в надежде на последующий рост котировок или хотя бы их сохранение на том же уровне. Но НБУ на торги не выходил и предоставлял всем участникам рынка самим находить компромисс по курсу.
Если не будет особых перекосов по спросу и предложению на рынке — скорее всего, регулятор и сегодня постарается остаться в роли только наблюдателя на межбанке.
Активность участников торгов в пятницу традиционно снизится и по прогнозам Finance.ua статистика составит не более 420−510 сделок при общей сумме операций в пределах до $ 140−185 млн.
Как и вчера, основная интрига состоит в поведении Нацбанка и если он все же решится на выход на межбанк — его ценники интервенции будут главным курсовым ориентиром для всех участников торгов.
Скоро уже период налоговых платежей у клиентов и бизнес пока занимается финансированием своих хозяйственных операций, а также готовится к накоплению гривны под расчеты с бюджетом.
Особых проблем или сюрпризов по дню на валютном рынке мы сегодня не прогнозируем. Но и полной «тишины» тоже не будет, так как наш межбанк остается малообъемным и любой выход крупного клиента с покупкой/продажей сумм от $ 10 млн — способен существенно влиять на общий курсовой тренд на торгах. А по нашим данным, сегодня такие клиенты на межбанке будут присутствовать.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 11 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,85 — 28,10 грн, евро — коридор 31,65- 31,95 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,98 / 28,00
евро — 31,87 / 31,90
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