Преимущества и недостатки накопительного страхования жизни

В настоящее время страховщики предлагают много разных программ накопительного страхования жизни. Finance.ua как портал, который заботится о ваших накоплениях, узнал у Фонда гарантирования вкладов о преимуществах и недостатках накопительного страхования.
Что это такое? Программы накопительного страхования жизни предназначены для накопления капитала на достойную старость с одновременной защитой от риска потери трудоспособности. Этот инструмент финансовой защиты:
Важно понимать, что существуют две принципиально разные системы страхования жизни:
В чем преимущества накопительного страхования жизни:
Читайте также: Накопительная пенсия в наследство: стало известно, кому достанутся накопленные деньги
Недостатки накопительного страхования жизни:
Итак, если желаете обезопасить свое финансовое будущее, то накопительное страхование жизни станет хорошим инструментом. Обязательно детально изучите условия и программы разных страховщиков или же обратитесь к специалистам, которые помогут вам выбрать оптимальную программу страхования жизни.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине подорожает аренда квартир: эксперты озвучили будущие расценкиВчера, 20:04 - 2533 14
Укрзализныця планирует «большую стройку» в Киеве и областиВчера, 20:34 - 1094 9
В этом году заработает программа термомодернизации около 5 тысяч жилых домов — Зеленский2 ч. назад - 329 4
Налоги за дополнительный заработок: Гетманцев раскрыл детали нового закона6 ч. назад - 1901 3
Ренту на добычу газа предлагают увеличить в зависимости от цен на рынкеВчера, 15:49 - 326 3
В Украине подорожает аренда квартир: эксперты озвучили будущие расценкиВчера, 20:04 - 2533 14
С 1 марта все органы власти не имеют права просить справку о регистрации — МинцифрыВчера, 21:03 - 2160
Налоги за дополнительный заработок: Гетманцев раскрыл детали нового закона6 ч. назад - 1901 3
Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит3 ч. назад - 1158
С 11 февраля «красная» зона в Украине расширилась (таблица)10 ч. назад - 1095
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминалПозавчера, 12:10 - 403
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2598 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1436
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3312
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1570 2