Преимущества и недостатки накопительного страхования жизни

В настоящее время страховщики предлагают много разных программ накопительного страхования жизни. Finance.ua как портал, который заботится о ваших накоплениях, узнал у Фонда гарантирования вкладов о преимуществах и недостатках накопительного страхования.

Что это такое? Программы накопительного страхования жизни предназначены для накопления капитала на достойную старость с одновременной защитой от риска потери трудоспособности. Этот инструмент финансовой защиты:

гарантирует долгосрочную материальную поддержку;

позволяет уберечься от последствий несчастного случая, избежать финансовых неприятностей и сохранить достойный уровень жизни семьи.

Важно понимать, что существуют две принципиально разные системы страхования жизни:

рисковая система страхования – это периодические небольшие взносы и значительная разовая выплата при наступлении страхового случая;

накопительное страхование подразумевает аккумулирование средств клиента и выплату полной суммы накоплений после истечения срока действия договора. В случае наступления страхового случая выплачивается вся страховая сумма, которая может значительно превышать сумму взносов.

В чем преимущества накопительного страхования жизни:

страховая защита от потери трудоспособности. Финансовая поддержка семьи, если застрахованное лицо является единственным кормильцем;

освобождение от страховых взносов в случае полной утраты трудоспособности;

постепенное накопление денежных средств наряду с гарантированной страховой защитой. Возможность накопить деньги до своего выхода на пенсию и иметь дополнительную пенсию от страховой компании;

налоговые льготы для долгосрочных договоров. Лица, заключившие договор сроком действия более 5 лет, могут воспользоваться налоговой скидкой от государства;

увеличение размера страховой суммы (индексация), благодаря чему сохраняется реальная стоимость денег на момент наступления страховой выплаты;

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получение инвестиционного дохода (доход, полученный по договорам страхования жизни от размещения средств);

страховые выплаты могут значительно превысить страховые взносы в случае наступления страхового случая;

взносы по договору страхования жизни можно делать с определенной периодичностью или платить сразу.

Недостатки накопительного страхования жизни:

если инвестор захочет снять сразу всю сумму до завершения срока накопления, то взимается налог по стандартной формуле: налог на доходы физических лиц ( НДФЛ ) 18% и военный сбор 1,5%, итого – 19,5%;

невысокая доходность сбережений (возможно обесценивание, если взносы в гривне);

обязательство платить взносы на долгие годы вперед;

ограничение страхования определенных категорий лиц (инвалиды I группы, онкобольные и другие);

трудности с получением компенсаций от перестраховщиков. Если вдруг компания обанкротилась, то для получения компенсации от перестраховщиков, придется понести дополнительные расходы (почтовые, виза, проезд, проживание), поскольку они находятся за рубежом.

Итак, если желаете обезопасить свое финансовое будущее, то накопительное страхование жизни станет хорошим инструментом. Обязательно детально изучите условия и программы разных страховщиков или же обратитесь к специалистам, которые помогут вам выбрать оптимальную программу страхования жизни.