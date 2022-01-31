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Преимущества и недостатки накопительного страхования жизни

Преимущества и недостатки накопительного страхования жизни

В настоящее время страховщики предлагают много разных программ накопительного страхования жизни. Finance.ua как портал, который заботится о ваших накоплениях, узнал у Фонда гарантирования вкладов о преимуществах и недостатках накопительного страхования.

Что это такое? Программы накопительного страхования жизни предназначены для накопления капитала на достойную старость с одновременной защитой от риска потери трудоспособности. Этот инструмент финансовой защиты:

  • гарантирует долгосрочную материальную поддержку;
  • позволяет уберечься от последствий несчастного случая, избежать финансовых неприятностей и сохранить достойный уровень жизни семьи.

Важно понимать, что существуют две принципиально разные системы страхования жизни:

  • рисковая система страхования – это периодические небольшие взносы и значительная разовая выплата при наступлении страхового случая;
  • накопительное страхование подразумевает аккумулирование средств клиента и выплату полной суммы накоплений после истечения срока действия договора. В случае наступления страхового случая выплачивается вся страховая сумма, которая может значительно превышать сумму взносов.

В чем преимущества накопительного страхования жизни:

  • страховая защита от потери трудоспособности. Финансовая поддержка семьи, если застрахованное лицо является единственным кормильцем;
  • освобождение от страховых взносов в случае полной утраты трудоспособности;
  • постепенное накопление денежных средств наряду с гарантированной страховой защитой. Возможность накопить деньги до своего выхода на пенсию и иметь дополнительную пенсию от страховой компании;
  • налоговые льготы для долгосрочных договоров. Лица, заключившие договор сроком действия более 5 лет, могут воспользоваться налоговой скидкой от государства;
  • увеличение размера страховой суммы (индексация), благодаря чему сохраняется реальная стоимость денег на момент наступления страховой выплаты;

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  • получение инвестиционного дохода (доход, полученный по договорам страхования жизни от размещения средств);
  • страховые выплаты могут значительно превысить страховые взносы в случае наступления страхового случая;
  • взносы по договору страхования жизни можно делать с определенной периодичностью или платить сразу.

Недостатки накопительного страхования жизни:

  • если инвестор захочет снять сразу всю сумму до завершения срока накопления, то взимается налог по стандартной формуле: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 18% и военный сбор 1,5%, итого – 19,5%;
  • невысокая доходность сбережений (возможно обесценивание, если взносы в гривне);
  • обязательство платить взносы на долгие годы вперед;
  • ограничение страхования определенных категорий лиц (инвалиды I группы, онкобольные и другие);
  • трудности с получением компенсаций от перестраховщиков. Если вдруг компания обанкротилась, то для получения компенсации от перестраховщиков, придется понести дополнительные расходы (почтовые, виза, проезд, проживание), поскольку они находятся за рубежом.

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Итак, если желаете обезопасить свое финансовое будущее, то накопительное страхование жизни станет хорошим инструментом. Обязательно детально изучите условия и программы разных страховщиков или же обратитесь к специалистам, которые помогут вам выбрать оптимальную программу страхования жизни.

По материалам Finance.UA
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