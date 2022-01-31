Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне

Европейская комиссия повысила свой прогноз инфляции на 2022 год до 3,5%, однако ожидает ее снижения до 1,7% в 2023 году.

Таким образом, Еврокомиссия ухудшила свой предыдущий прогноз инфляции с 2,2% в этом году до 3,5%, сообщает CNBC.

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«Достигнув рекордного уровня в 4,9% в четвертом квартале прошлого года, инфляция в еврозоне достигнет пика на уровне 4,8% в первом квартале 2022 года и будет держаться на уровне более 3% к третьему кварталу года», – прогнозирует комиссия.

В то же время Еврокомиссия считает, что инфляция снизится до 2,1% в четвертом квартале года, поскольку давление, вызванное ограниченным предложением и высокими ценами на энергоносители спадает.

Однако Еврокомиссия ожидает, что инфляционное давление предположительно уменьшится в течение 2023 года до 1,7% – ниже цели ЕЦБ в 2%.

В еврозоне идут острые споры относительно рекордной за многие годы инфляции. С одной стороны, часть экспертов ожидает, что инфляционное давление спадет со временем, а либеральная монетарная политика до сих пор является необходимой. Другие считают, что ЕЦБ должен как можно быстрее ужесточить политику.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель стал вторым главой Центробанка за последние несколько дней, который намекнул, что ЕЦБ может повысить ставку уже в этом году.

Прогнозы по европейской экономике и инфляции также сильно зависят от дальнейшего развития отношений между РФ и Украиной, поскольку Европа зависит от российского газа, часть которого поступает через украинскую ГТС. Любая эскалация напряженности может повлиять на поставки газа и повысить расходы на него, что приведет к еще большей инфляции.

Инфляция в еврозоне в прошлом году достигла рекордных 5%, а в январе ускорилась до 5,1%.