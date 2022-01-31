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НКРЭКУ вновь повысила минимальное ценовое ограничение на рынке электроэнергии

НКРЭКУ вновь повысила минимальное ценовое ограничение на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке электроэнергии (ВСР) с 115% от цены на рынке «на сутки вперед» (РСВ) до 150% до 16 февраля.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 10 февраля.

«Меняем минимальный прайс-кэп на ВСР, ставим его 150% от РСВ. Решение, конечно, временное. Вводим его до среды включительно», — сказал глава регулятора Валерий Тарасюк.

Кроме того, НКРЭКУ ввела до 16 февраля (включительно) минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 987,5 грн за 1 Мвт-ч для торговой зоны «ОЭС Украины».

Напомним, в конце января — начале февраля 2022 года в результате значительного профицита наблюдалось перетекание объемов электроэнергии между сегментами рынка и значительное колебание цен. В отдельные периоды объемы продаж на внутрисуточном рынке (ВСР) сравнивались с объемами продаж на РСВ, что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 7 февраля повысила минимальное ценовое ограничение на ВСР со 105% от цены на РСВ до 115%. Предварительное ценовое ограничение регулятор установил 4 февраля.

По материалам Укринформ
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