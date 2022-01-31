В Украине повысили пенсии чернобыльцам с инвалидностью: как изменились выплаты

С 1 января 2022 года повышение пенсий получили 21 тысяча «чернобыльцев» с инвалидностью. Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, как изменится размер пенсий этой категории украинцев с 1 марта.
«С 1 января 2022 года пересчитаны пенсии гражданам, которые имеют право на пенсию по инвалидности по „чернобыльскому“ закону из числа гражданских лиц. Органы Пенсионного фонда Украины по каждому пенсионному делу этих категорий лиц определили целесообразность расчета пенсий, и повышение в среднем на 2,9 тысячи гривен получила 21 тысяча человек», — отметила министр социальной политики Марина Лазебная.
Читайте также: В Минсоцполитики сообщили, кто сможет выйти на пенсию независимо от возраста
С 1 января 2022 года этим гражданам предоставлена возможность рассчитывать пенсию по инвалидности, исходя из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы.
Теперь ежегодно в соответствии с изменениями, которые внесены в июле 2021 г. в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», будет осуществляться пересмотр минимальных пенсионных выплат.
С 1 марта 2022 года будет осуществлен следующий этап перерасчета чернобыльских пенсий:
1. В связи с повышением на 14% показателя средней заработной платы, который учитывался для расчета этих пенсий.
2. В связи с повышением на 14% минимальных пенсий по «чернобыльскому» закону для пострадавших лиц с инвалидностью вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, которые после повышения составят:
3. Минимальные пенсионные выплаты для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью будут рассчитаны с нового показателя средней заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии, за 2021 г. (по имеющимся данным).
Соответственно увеличится для:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев рассказал, сколько стоит установить РРОВчера, 12:02 - 5105 4
Ренту на добычу газа предлагают увеличить в зависимости от цен на рынкеВчера, 15:49 - 237 3
Олигархи разной степени по-разному пострадают от закона о деолигархизации - глава Минюста2 ч. назад - 102 2
В Украине подорожает аренда квартир: эксперты озвучили будущие расценкиВчера, 20:04 - 1525 2
Укрзализныця планирует «большую стройку» в Киеве и областиВчера, 20:34 - 668 2
Какую сумму из доходов должника могут вычесть на погашение задолженностиВчера, 13:00 - 14342 1
Гетманцев рассказал, сколько стоит установить РРОВчера, 12:02 - 5105 4
С 1 марта все органы власти не имеют права просить справку о регистрации — МинцифрыВчера, 21:03 - 1607
В Минсоцполитики сообщили, кто сможет выйти на пенсию независимо от возрастаВчера, 16:05 - 1585
В Украине подорожает аренда квартир: эксперты озвучили будущие расценкиВчера, 20:04 - 1525 2
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминалПозавчера, 12:10 - 358
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2539 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1419
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3272
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1550 2