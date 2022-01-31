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В Украине повысили пенсии чернобыльцам с инвалидностью: как изменились выплаты

В Украине повысили пенсии чернобыльцам с инвалидностью: как изменились выплаты

С 1 января 2022 года повышение пенсий получили 21 тысяча «чернобыльцев» с инвалидностью. Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, как изменится размер пенсий этой категории украинцев с 1 марта.

«С 1 января 2022 года пересчитаны пенсии гражданам, которые имеют право на пенсию по инвалидности по „чернобыльскому“ закону из числа гражданских лиц. Органы Пенсионного фонда Украины по каждому пенсионному делу этих категорий лиц определили целесообразность расчета пенсий, и повышение в среднем на 2,9 тысячи гривен получила 21 тысяча человек», — отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

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С 1 января 2022 года этим гражданам предоставлена возможность рассчитывать пенсию по инвалидности, исходя из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы.

Теперь ежегодно в соответствии с изменениями, которые внесены в июле 2021 г. в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», будет осуществляться пересмотр минимальных пенсионных выплат.

С 1 марта 2022 года будет осуществлен следующий этап перерасчета чернобыльских пенсий:

1. В связи с повышением на 14% показателя средней заработной платы, который учитывался для расчета этих пенсий.

2. В связи с повышением на 14% минимальных пенсий по «чернобыльскому» закону для пострадавших лиц с инвалидностью вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, которые после повышения составят:

  • для I группы инвалидности — 6840 грн (с 6000 грн или увеличится на 840 грн);
  • для II группы инвалидности — 5 472 грн (с 4800 грн или увеличится на 672 грн);
  • для III группы инвалидности — 4 218 грн (с 3700 грн или увеличится на 518 грн);
  • для детей с инвалидностью — 4 218 грн (с 3700 грн или увеличится на 518 грн).

3. Минимальные пенсионные выплаты для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью будут рассчитаны с нового показателя средней заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии, за 2021 г. (по имеющимся данным).

Соответственно увеличится для:

  • І группа с 10 340,35 грн до 12 605,27 грн (+ 2 264,92 грн);
  • II группа с 8 272,28 грн до 10 084,22 грн (+ 1 811,94 грн);
  • III группа с 6 204,21 грн до 7 563,16 грн (+ 1 358,95 грн).

Справка Finance.ua:

  • 1 марта для 10,2 млн украинцев пенсии и социальные выплаты вырастут на 14%. Ожидается индексация страховых пенсий и доплаты для различных категорий, не подпадающих под нее;
  • в апреле Минсоцполитики осуществит автоматический перерасчет пенсий для неработающих людей, а следующий после марта большой перерасчет пенсий ожидается в октябре.
По материалам Finance.UA
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