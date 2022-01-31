Межбанк: что происходит с курсом доллара

Четверг на валютном рынке продолжил тенденции всей этой недели и сессия 10 февраля прошла в перетягивании «курсового каната» между крупными игроками.
По факту, в течение всего дня предложение превышало спрос и котировки проседали и лишь после перехода рынка на работу по доллару на условиях поставки валюты ТОМ – спекулянты традиционно растянули спред. И формально сессия завершилась уровнем 27,89/27,91 по Укрдилингу и 27,85/27,87 по Bloomberg.
К 11 часам котировки с утренних стартовых 27,90/27,92 гривен за доллар, что изначально было на 2,5 копейки ниже вчерашнего закрытия – просели до 27,885/27,905 гривен, а к полудню еще опустились до 27,865/27,885.
Многие продавцы ждали выхода Нацбанка с интервенцией по покупке доллара и не торопились с продажей основных объемов, надеясь на последующий рост котировок.
Но регулятор “подвел” этих клиентов и на межбанк сегодня не вышел. Потеряв надежду на интервенцию регулятора – продавцы были вынуждены уступать покупателям.
На обед дилеры ушли при уровне 27,835/27,855 гривен за доллар, а к 15 часам с небольшими отклонениями котировки оставались в том же коридоре.
После перехода рынка на условия поставки доллара ТОМом – оставшаяся небольшая кучка игроков предпочла растянуть спред, что привело к формальному росту курса до 27,89/27,91 к концу сессии.
В целом, боковой тренд по курсу доллара пока сохраняется и даже выходы отдельных крупных операторов сегодня с покупками на общие суммы в $4-10 млн – не смогли особо эту ситуацию изменить.
Среди покупателей были замечены импортеры энергоносителей и крупные ритейлерские сети торговцев товарами широкого потребления и гаджетами, а среди продавцов – традиционно металлурги и частично аграрии. Сенсаций сегодня на межбанке не было.
Главные события 10 февраля на валютном рынке:
1) Доллар за день формально просел на 1 копейку — с утренних 27,90/27,92 до 27,89/27,91 гривен, хотя весь день предложение превышало спрос.
2) Нацбанк не выходил сегодня на рынок.
3) Справочный курс доллара на 12:00 в четверг находился на отметке 27,8896 гривен, а официальный курс на 11 февраля 2022 года установлен на уровне 27,8756 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,89 / 27,91
евро – 31,81 / 31,83
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1487 / 1,1488
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