0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 154 0

«Предлагают 1000 грн и воруют деньги с карт»: мошенники придумали новую схему

«Предлагают 1000 грн и воруют деньги с карт»: мошенники придумали новую схему

В Украине стали действовать мошенники, которые воруют средства в виде раздачи “государственной помощи”.

О преступной схеме рассказала пресс-служба полиции в Facebook.

Как обманывают людей? Мошенники массово рассылают SMS от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь». Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую платежную информацию.

Содержание таких сообщений может несколько разниться, однако их цель одна – получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах. Люди предоставляют информацию, но получают не 1000 гривен помощи, а ноль на своем счету. Мошенники подчищают до копейки счета доверчивых украинцев и исчезают.

Помните! Работники банков не имеют права и полномочий запрашивать:

  • ваши персональные данные;
  • PIN-коды к платежным картам;
  • цифры на обратной стороне карты;
  • срок действия карты;
  • SMS-коды от банков и мобильных операторов;
  • любую другую информацию относительно ваших счетов.

В случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат банки не звонят клиентам, не запрашивают номер платежной карты, срок ее действия и прочие персональные данные.

“Банки не проводят никаких акций, лотерей, выплат и розыгрышей для граждан”, – отметили в полиции.

Как уберечься от мошенничества? Полиция предостерегает и просит быть осмотрительными с сообщениями, которые отправлены с неизвестных или подозрительных номеров:

  • не отвечайте на сомнительные/подозрительные SMS-сообщения;
  • не переходите по ссылкам, содержащимся в таких сообщениях;
  • не звоните по указанным номерам телефонов;
  • не сообщайте свои персональные данные и данные, касающиеся вашего банковского счета и карты.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Криминал
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.