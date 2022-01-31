«Предлагают 1000 грн и воруют деньги с карт»: мошенники придумали новую схему

В Украине стали действовать мошенники, которые воруют средства в виде раздачи “государственной помощи”.

О преступной схеме рассказала пресс-служба полиции в Facebook.

Как обманывают людей? Мошенники массово рассылают SMS от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь». Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую платежную информацию.

Содержание таких сообщений может несколько разниться, однако их цель одна – получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах. Люди предоставляют информацию, но получают не 1000 гривен помощи, а ноль на своем счету. Мошенники подчищают до копейки счета доверчивых украинцев и исчезают.

Помните! Работники банков не имеют права и полномочий запрашивать:

ваши персональные данные;

PIN -коды к платежным картам;

-коды к платежным картам; цифры на обратной стороне карты;

срок действия карты;

SMS -коды от банков и мобильных операторов;

-коды от банков и мобильных операторов; любую другую информацию относительно ваших счетов.

В случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат банки не звонят клиентам, не запрашивают номер платежной карты, срок ее действия и прочие персональные данные.

“Банки не проводят никаких акций, лотерей, выплат и розыгрышей для граждан”, – отметили в полиции.

Как уберечься от мошенничества? Полиция предостерегает и просит быть осмотрительными с сообщениями, которые отправлены с неизвестных или подозрительных номеров: