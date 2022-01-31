Киев вошел в ТОП-100 «умных» городов мира

Киев занял 82-е место в Smart City Index (индекс разумности городов) за 2021 год, который подготовили Всемирный центр конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологий и дизайна.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций в Facebook.

Отмечается, что за год столица Украины поднялась в рейтинге на 16 ступенек, так как в 2020 году она была на 98 месте.

Для оценки городов учитываются уровень технологичности и инклюзивности, состояние экономики и экологии, качество жизни населения.

Самые плохие показатели у Киева по пробкам на дорогах – 18,7 из 100, коррумпированности чиновников – 23,4, поиску доступного жилья для аренды (30% от месячной зарплаты) – 31,3. При этом лучше город показал себя во внедрении разнообразных онлайн-сервисов:

покупка билетов в музеи и театры в электронном виде – 83 из 100;

интернет-доступ к вакансиям – 82,7 из 100.

Рейтинг Smart City Index в прошлом году возглавили Сингапур, Цюрих и Осло.