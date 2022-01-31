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Ренту на добычу газа предлагают увеличить в зависимости от цен на рынке

Ренту на добычу газа предлагают увеличить в зависимости от цен на рынке

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается привязать ренту на добычу газа к цене его реализации.

Соответствующий документ внес председатель налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Таким образом хотят создать источник для субсидирования граждан и компаний, которые больше всего страдают в случае значительного роста цен.

Автор идеи объясняет, что рост цены продажи газа не влияет на себестоимость добычи. Как следствие, возникает избыточная маржа, на которую добывающие компании не рассчитывали.

Базу налогообложения будут выбирать по наибольшей цене среди трех величин: средней таможенной стоимости импортного газа, стоимости газа на европейских хабах или украинских биржах.

Ренту предлагают оставить неизменной, если цена газа составит до 200 долларов за тысячу кубов. Далее ставка будет расти на 10 процентных пунктов за каждые 200 долларов цены.

Так, для старых скважин глубиной до 5000 метров, ставка будет варьироваться от 29% при цене в 200 долларов до 69% при цене в 800 долларов за тысячу кубов.

Если скважины глубже, ставка ренты будет меняться от 14% при цене в 200 долларов до 54% при цене в 800 долларов за тысячу кубов.

Для новых скважин глубиной до 5000 метров ренту хотят дифференцировать так же, как и для старых.

О тех, чья глубина превышает 500 метров, ставка будет расти от 6% до 46%.

По материалам Економічна Правда
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