«Новая почта» начала доставлять товары из онлайн-магазинов Испании и Франции

В феврале «Новая почта Глобал» запустила две страны для онлайн-шопинга — Испанию и Францию. Теперь украинцы могут покупать товары в магазинах этих стран и получать их с доставкой на дом, в любое отделение или почтомат «Новой почты».

Finance.ua как портал, который следит за новинками, рассказывает, как оформить заказ из этих стран и во сколько это обойдется.

Испанские и французские товары, особенно одежда и обувь из масс-маркетов, пользуются очень большим спросом среди украинцев:

Испания — это сердце fashion масс-маркета, которая известна на весь мир своими хедлайнерами: Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Mango, Oysho;

Франция — лидер премиальных брендов CHANEL , Christian Dior, Balenciaga, Balmain и другие. Франция также активна в масс-маркете одежды: Sisley, Etam, Naf Naf. Kookai, а также косметических брендах как Biotherm, Vichy, Avene.

Стоимость доставки зависит от веса посылки:

0−1 кг — от $ 5;

1−5 кг — от $ 4;

5−30 кг — от $ 3,5.

Точную стоимость можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.

Как покупать:

регистрируйтесь в NP Shopping. В личном кабинете вы получите адрес для шопинга, который будете использовать при покупках;

выбирайте интернет-магазин, переходите за покупками, заказывайте товар онлайн, а в строке доставки указывайте полученный через NP Shopping адрес;

после заказа в личном кабинете NP Shopping регистрируйте трекинг-номер, полученный в интернет-магазине. А дальше выбирайте любое отделение Новой почты, почтомат или адресную доставку курьером.

Сейчас к заказам уже доступны онлайн-магазины из 9 стран: США, Италия, Турция, Китай, Великобритания, Германия, Польша, Франция и Испания.