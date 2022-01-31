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«Новая почта» начала доставлять товары из онлайн-магазинов Испании и Франции

«Новая почта» начала доставлять товары из онлайн-магазинов Испании и Франции

В феврале «Новая почта Глобал» запустила две страны для онлайн-шопинга — Испанию и Францию. Теперь украинцы могут покупать товары в магазинах этих стран и получать их с доставкой на дом, в любое отделение или почтомат «Новой почты».

Finance.ua как портал, который следит за новинками, рассказывает, как оформить заказ из этих стран и во сколько это обойдется.

Испанские и французские товары, особенно одежда и обувь из масс-маркетов, пользуются очень большим спросом среди украинцев:

  • Испания — это сердце fashion масс-маркета, которая известна на весь мир своими хедлайнерами: Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Mango, Oysho;
  • Франция — лидер премиальных брендов CHANEL, Christian Dior, Balenciaga, Balmain и другие. Франция также активна в масс-маркете одежды: Sisley, Etam, Naf Naf. Kookai, а также косметических брендах как Biotherm, Vichy, Avene.

Стоимость доставки зависит от веса посылки:

  • 0−1 кг — от $ 5;
  • 1−5 кг — от $ 4;
  • 5−30 кг — от $ 3,5.

Точную стоимость можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.

Как покупать:

  • регистрируйтесь в NP Shopping. В личном кабинете вы получите адрес для шопинга, который будете использовать при покупках;
  • выбирайте интернет-магазин, переходите за покупками, заказывайте товар онлайн, а в строке доставки указывайте полученный через NP Shopping адрес;
  • после заказа в личном кабинете NP Shopping регистрируйте трекинг-номер, полученный в интернет-магазине. А дальше выбирайте любое отделение Новой почты, почтомат или адресную доставку курьером.

Сейчас к заказам уже доступны онлайн-магазины из 9 стран: США, Италия, Турция, Китай, Великобритания, Германия, Польша, Франция и Испания.

По материалам Finance.UA
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