Украинцы получили 180 млн грн штрафов за нарушение правил дорожного движения в январе

По итогам первого месяца года в Украине было вынесено почти 323 тыс. постановлений о нарушении правил дорожного движения на общую сумму 180 млн грн. В настоящее время водители оплатили только 68% штрафов.
Об этом сообщает сервис “Штрафы UA”.
Как отмечается, чаще всего штрафовали за превышение скорости свыше 20 км/ч – 222 тыс. постановлений на 38,5 млн грн. В то же время управление автомобилем без прав принесло в госбюджет более 38,1 млн грн (постановлений 1869).
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Так, в январе 2022 года мужчины получили 254 659 штрафов на сумму 139 322 123 грн (из них оплачено 65%). Женщины в свою очередь получили 76 224 постановлений на сумму 29 741 364 грн (оплачено 70%).
Рекордсменами января 2022 года по количеству штрафов за один автомобиль стали:
Инфографика: штрафы UA
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