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Украинцы получили 180 млн грн штрафов за нарушение правил дорожного движения в январе

Украинцы получили 180 млн грн штрафов за нарушение правил дорожного движения в январе

По итогам первого месяца года в Украине было вынесено почти 323 тыс. постановлений о нарушении правил дорожного движения на общую сумму 180 млн грн. В настоящее время водители оплатили только 68% штрафов.

Об этом сообщает сервис “Штрафы UA”.

Как отмечается, чаще всего штрафовали за превышение скорости свыше 20 км/ч – 222 тыс. постановлений на 38,5 млн грн. В то же время управление автомобилем без прав принесло в госбюджет более 38,1 млн грн (постановлений 1869).

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Так, в январе 2022 года мужчины получили 254 659 штрафов на сумму 139 322 123 грн (из них оплачено 65%). Женщины в свою очередь получили 76 224 постановлений на сумму 29 741 364 грн (оплачено 70%).

Рекордсменами января 2022 года по количеству штрафов за один автомобиль стали:

  • 3 место — Mercedes-Benz GLE 350D. 18 нарушений на сумму 6460 грн. 14 штрафов уплачено на сумму 2890 грн;
  • 2 место — Audi A3. 20 нарушений на сумму 6800 грн. 20 штрафов уплачено на сумму 3400 грн;
  • 1 место — DAF XF 105.410. 23 нарушения на сумму 7820 грн. 23 уплачено штрафов на сумму 6460 грн.


Инфографика: штрафы UA

По материалам Finance.UA
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