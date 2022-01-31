Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Харьков сообщило, какую сумму из доходов должника могут вычесть на погашение задолженности.
«В случае обращения взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные доходы должника, размер удержаний из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника вычитается из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», — сказано в сообщении.
С заработной платы должника может быть удержано по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:
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По другим видам взысканий может быть вычтено не более 20% пенсии.
Общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам.
Это ограничение не распространяется на отчисления из заработной платы в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер отчислений из заработной платы не может превышать 70 процентов.
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