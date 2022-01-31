0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 147 0

Какую сумму из доходов должника могут вычесть на погашение задолженности

Какую сумму из доходов должника могут вычесть на погашение задолженности

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Харьков сообщило, какую сумму из доходов должника могут вычесть на погашение задолженности.

«В случае обращения взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные доходы должника, размер удержаний из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника вычитается из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», — сказано в сообщении.

С заработной платы должника может быть удержано по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:

  • в случае взыскания алиментов, возмещения ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального ущерба, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, — 50%;
  • по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, — 20%.
  • из пенсии может быть вычтено не более 50% ее размера на содержание членов семьи (алименты), на возмещение убытков от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций, на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Читайте также: Налоговый долг. Процедура взыскания и чем грозит неуплата налогов в Украине

По другим видам взысканий может быть вычтено не более 20% пенсии.

Общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам.

Это ограничение не распространяется на отчисления из заработной платы в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер отчислений из заработной платы не может превышать 70 процентов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.