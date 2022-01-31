Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Харьков сообщило, какую сумму из доходов должника могут вычесть на погашение задолженности.

«В случае обращения взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные доходы должника, размер удержаний из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника вычитается из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», — сказано в сообщении.

С заработной платы должника может быть удержано по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:

в случае взыскания алиментов, возмещения ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального ущерба, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, — 50%;

по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, — 20%.

из пенсии может быть вычтено не более 50% ее размера на содержание членов семьи (алименты), на возмещение убытков от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций, на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Читайте также: Налоговый долг. Процедура взыскания и чем грозит неуплата налогов в Украине

По другим видам взысканий может быть вычтено не более 20% пенсии.

Общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам.

Это ограничение не распространяется на отчисления из заработной платы в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер отчислений из заработной платы не может превышать 70 процентов.