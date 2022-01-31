Уровень теневой экономики в Украине превысил 30%

Уровень теневой экономики в январе-сентябре 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 1 п. п. больше показателя 2020 года (30%).

Об этом говорят расчеты Минэкономики.

«Динамика уровней теневой экономики, рассчитанных с использованием четырех методов, остается разнонаправленной, что является одним из проявлений нетипичного характера коронакризиса с возможным образованием новых каналов тенизации», — говорится в сообщении.

Читайте также: Нардеп рассказал, как решить проблему с «зарплатами в конвертах» в Украине

Два классических метода, которые используются многими экспертами при оценке теневой экономики, а также используются Минэкономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-сентябрем 2020 года:

электрический метод — на 2 п. п. (до 27% от объема официального ВВП );

); монетарный метод — на 1 п. п. (до 32% от объема официального ВВП ).

Два метода, которые являются результатом наработок отечественных ученых с учетом особенностей процессов тенизации в Украине, показали уменьшение уровня теневой экономики:

метод «расходы населения — розничный товарооборот и услуги» — на 2 п. п. (до 21% от объема официального ВВП );

); метод убыточности предприятий — на 11 п. п. (до 21% от объема официального ВВП ), полученного в условиях.



График: Минэкономики