Уровень теневой экономики в Украине превысил 30%

Уровень теневой экономики в январе-сентябре 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 1 п. п. больше показателя 2020 года (30%).
Об этом говорят расчеты Минэкономики.
«Динамика уровней теневой экономики, рассчитанных с использованием четырех методов, остается разнонаправленной, что является одним из проявлений нетипичного характера коронакризиса с возможным образованием новых каналов тенизации», — говорится в сообщении.
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Два классических метода, которые используются многими экспертами при оценке теневой экономики, а также используются Минэкономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-сентябрем 2020 года:
Два метода, которые являются результатом наработок отечественных ученых с учетом особенностей процессов тенизации в Украине, показали уменьшение уровня теневой экономики:
График: Минэкономики
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