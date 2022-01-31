Коронакризис сильно ударил по доходам австрийцев

В австрийских семьях существенно сократились средства к существованию, многим пришлось потуже затянуть пояса.

Как пишет газета Heute, крупнейший в Австрии агрегатор данных по ценам и тарифам Durchblicker опубликовал результаты исследования доходов домохозяйств Австрии за время пандемии.

Начиная с марта 2020 года на сокращение доходов стали жаловаться каждое третье домохозяйство в стране, затем – каждое четвертое.

Пятая часть (21%) людей продержались дольше. Они стали испытывать финансовые трудности только прошлой осенью – с началом волны «Омикрона».

В среднем семейный доход опрошенных сократился примерно на 640 евро, а у самозанятых – еще больше, на 853 евро.

В ходе опроса респонденты рассказали, что многим из них пришлось перейти на неполный рабочий день. Таких 44 процента. Дополнительного заработка лишились 26% населения, а работу потеряли 22% австрийцев, т.е. почти каждый пятый.

На благосостоянии людей также сказался значительный рост цен. Продукты питания в Австрии подорожали на 71%, топливо – на 68%, электроэнергия – на 68%.

Три четверти опрошенных отмечают значительное увеличение текущих расходов, особенно семьи с детьми. Они признались, что для покрытия растущих расходов вынуждены тратить свои сбережения или брать кредиты.

Свои финансовые перспективы австрийцы видят не в радужном свете. Девять из десяти респондентов ожидают дальнейшего роста постоянных расходов.