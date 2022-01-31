0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

Коронакризис сильно ударил по доходам австрийцев

Коронакризис сильно ударил по доходам австрийцев

В австрийских семьях существенно сократились средства к существованию, многим пришлось потуже затянуть пояса.

Как пишет газета Heute, крупнейший в Австрии агрегатор данных по ценам и тарифам Durchblicker опубликовал результаты исследования доходов домохозяйств Австрии за время пандемии.

Начиная с марта 2020 года на сокращение доходов стали жаловаться каждое третье домохозяйство в стране, затем – каждое четвертое.

Пятая часть (21%) людей продержались дольше. Они стали испытывать финансовые трудности только прошлой осенью – с началом волны «Омикрона».

В среднем семейный доход опрошенных сократился примерно на 640 евро, а у самозанятых – еще больше, на 853 евро.

В ходе опроса респонденты рассказали, что многим из них пришлось перейти на неполный рабочий день. Таких 44 процента. Дополнительного заработка лишились 26% населения, а работу потеряли 22% австрийцев, т.е. почти каждый пятый.

На благосостоянии людей также сказался значительный рост цен. Продукты питания в Австрии подорожали на 71%, топливо – на 68%, электроэнергия – на 68%.

Три четверти опрошенных отмечают значительное увеличение текущих расходов, особенно семьи с детьми. Они признались, что для покрытия растущих расходов вынуждены тратить свои сбережения или брать кредиты.

Свои финансовые перспективы австрийцы видят не в радужном свете. Девять из десяти респондентов ожидают дальнейшего роста постоянных расходов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.