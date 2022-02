На аукционе продали черный бриллиант из космоса за криптовалюту

Аукционный дом Sotheby’s продал черный бриллиант Enigma весом 555,55 карата, который, как считается, прибыл из космоса.

Об этом Sotheby’S сообщил в Твиттере.

«Этот черный бриллиант весом 555,55 карата был продан 9 февраля за 3 161 000 фунтов стерлингов ($4 292 322)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатель, имя которого аукционный дом не раскрыл, решил использовать криптовалюту для покупки.

#AuctionUpdate "The Enigma": This 555.55 carat Black Diamond sold today for £3,161,000 / $4,292,322. The buyer has opted to use cryptocurrency for the purchase. #SothebysJewels pic.twitter.com/ZuiL9SxET8