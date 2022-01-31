На аукционе продали черный бриллиант из космоса за криптовалюту

Аукционный дом Sotheby’s продал черный бриллиант Enigma весом 555,55 карата, который, как считается, прибыл из космоса.
Об этом Sotheby’S сообщил в Твиттере.
«Этот черный бриллиант весом 555,55 карата был продан 9 февраля за 3 161 000 фунтов стерлингов ($4 292 322)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что покупатель, имя которого аукционный дом не раскрыл, решил использовать криптовалюту для покупки.
#AuctionUpdate "The Enigma": This 555.55 carat Black Diamond sold today for £3,161,000 / $4,292,322. The buyer has opted to use cryptocurrency for the purchase. #SothebysJewels pic.twitter.com/ZuiL9SxET8— Sotheby's (@Sothebys) February 9, 2022
Черный бриллиант был выставлен на торги в середине января.
Происхождение бриллианта связывают с падением метеорита. По другой версии, это обломок астероида, столкнувшегося с Землей.
Природный ограненный черный бриллиант, который назвали Enigma — «чрезвычайно редкое явление», считают в аукционном доме.
Форма бриллианта похожа на ладонь Хамса, ближневосточного знака защиты, что с арабского переводится как «пять». В общем тема числа 5 проходит по всему камню: кроме своих 555,55 карата он также содержит ровно 55 граней.
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