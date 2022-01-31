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На аукционе продали черный бриллиант из космоса за криптовалюту

На аукционе продали черный бриллиант из космоса за криптовалюту

Аукционный дом Sotheby’s продал черный бриллиант Enigma весом 555,55 карата, который, как считается, прибыл из космоса.

Об этом Sotheby’S сообщил в Твиттере.

«Этот черный бриллиант весом 555,55 карата был продан 9 февраля за 3 161 000 фунтов стерлингов ($4 292 322)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатель, имя которого аукционный дом не раскрыл, решил использовать криптовалюту для покупки.

Черный бриллиант был выставлен на торги в середине января.

Происхождение бриллианта связывают с падением метеорита. По другой версии, это обломок астероида, столкнувшегося с Землей.

Природный ограненный черный бриллиант, который назвали Enigma — «чрезвычайно редкое явление», считают в аукционном доме.

Форма бриллианта похожа на ладонь Хамса, ближневосточного знака защиты, что с арабского переводится как «пять». В общем тема числа 5 проходит по всему камню: кроме своих 555,55 карата он также содержит ровно 55 граней.

По материалам Укринформ
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