Межбанк: что будет с курсом и в чем интрига

Четверг пройдет достаточно интересно на валютном рынке и с некоторым элементом интриги.

Активность участников торгов сегодня вырастет и по прогнозам Finance.ua статистика торгов сегодня составит не менее до 480−630 сделок при общей сумме операций в пределах до $ 170−250 млн.

Основная интрига состоит в поведении Нацбанка. Вчера на межбанке присутствовал небольшой переизбыток предложения и у регулятора была возможность провести интервенцию и пополнить ЗВР. Более того — часть продавцов даже ждала его выхода, надеясь, что это поддержит курс доллара во время сессии.

Но НБУ не вышел и котировки просели до 27,925/27,945 гривен за доллар к концу дня. От того, как сегодня себя поведет регулятор и крупные игроки — практически полностью и будет зависеть курсовой тренд на межбанке.

Поскольку компании сейчас озабочены больше текущими задачами финансирования своих хозяйственных операций, а не игрой на скачках котировок доллара и евро (что было характерно для января этого года) — особых проблем по дню на валютном рынке Finance.ua не прогнозирует. Клиенты будут активно закрывать свои сделки в преддверии уже скорого окончания рабочей недели.

И тут главное, чтобы Нацбанк в случае выхода с выкупом валюты — «случайно не перестарался» и не развернул тренд своими действиями. Такое бывало уже не раз, и в казалось бы относительно спокойные дни — порядком трясло валютный рынок на ровном месте.

Нерезиденты по нашим данным сегодня продолжат постепенно покупать валюту небольшими лотами и выходить из украинских ОВГЗ, но уже без всякой спешки. Для них ключевым становится не сумма покупки валюты, которой сейчас на межбанке достаточно, а курс их операций. И они не заинтересованы «взрывать» рынок своими объемами и вздергивать котировки своими действиями. Этот фактор стал дополнительной страховкой для курса нацвалюты на этой неделе.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 10 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,80 — 28,05 грн, евро — коридор 31,70- 32,05 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,89 / 27,81

евро — 31,87 / 31,90

Курсы валют на Межбанке

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