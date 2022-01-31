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Создана технология, способная заряжать электромобили в три раза быстрее

Создана технология, способная заряжать электромобили в три раза быстрее

Ирландская компания Navitas Semiconductor, которая разрабатывает сверхбыстрые зарядные устройства для смартфонов, создает аналогичную зарядку для электромобилей.

Об этом сообщает агентство CNBC.

В своих разработках компания использует нитрид галлия (GaN). Этот полупроводник работает в 20 раз быстрее, чем кремний, а устройства на его основе обеспечивают в 3 раза больше мощность и в 3 раза более быструю зарядку. При этом вес и размер зарядного устройства будут вдвое меньше, что весьма удобно для домашних станций.

“То же самое, что мы уже сделали для телефона или планшета. Мы собираемся сделать мощностью в 5000 или даже 20 000 Вт для быстрой зарядки вашего электромобиля”, — отметил генеральный директор Navitas Джин Шеридан.

Если же новая технология будет использована в самом электромобиле, запас хода увеличится почти на 30%, или на ту же величину можно будет уменьшить размер и вес батареи.

Технология зарядки на основе нитрида галлия — относительно нова и пока еще на 10-20 процентов дороже кремниевых аналогов, но по мере увеличения объемов производства способна приносить прибыль, утверждают разработчики.

О серьезности намерений компании говорит тот факт, что в январе этого года Navitas Semiconductor открыла центр в Шанхае (Китай), для тесного сотрудничества с производителями электромобилей в разработке систем зарядки GaN.

За последние три года Navitas поставила более 35 миллионов устройств с технологией GaN таким крупным клиентам, как производитель смартфонов Vivo, Dell и также гигант бытовой электроники Xiaomi. А поставщик силовой электроники для Porsche, Audi и Volkswagen компания BRUSA HyPower публично объявила о партнерстве с Navitas.

По материалам РБК-Украина
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