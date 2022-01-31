Пенсионное удостоверение в «Дія» может появиться уже в марте

На Едином государственном веб-портале электронных услуг «Дія» уже в марте может появиться электронное отображение пенсионного удостоверения.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Так, сейчас команда разработчиков «Дія» работает над тем, чтобы уже в марте все желающие владельцы пенсионных удостоверений имели доступ к отображению своих документов в приложении.

Отображение будет формироваться автоматически при наличии в реестре сведений, в том числе оцифрованного образа лица, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п), который обеспечивает передачу информации из соответствующих реестров.

Удостоверение в «Дія» будет иметь одинаковую с бумажным и электронным пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Справка Finance.ua:

электронное отображение пенсионного удостоверения имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия;

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