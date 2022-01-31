0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Казахская Kaspi подала документы на покупку банка в Украине

Казахская Kaspi подала документы на покупку банка в Украине

Национальный банк Украины получил пакет документов от казахской компании Kaspi. kz на покупку 100% акций «БТА Банк».

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос ЭП.

Документы от Kaspi. kz поступили в декабре 2021 года, уточнили в регуляторе.

«Со своей стороны, Национальный банк в рамках процедур, предусмотренных законом и Положением о лицензировании, проводит анализ представленных документов на соответствие требованиям Национального банка и их комплектность», — отметили там.

Согласно законодательству, у НБУ есть 2 месяца на принятие решения относительно согласования или несогласования сделки со дня получения полного пакета документов. В то же время в регуляторе отказались сообщать конкретные сроки, когда такое решение может быть принято.

Напомним, казахская Kaspi. kz сообщила о приобретении «БТА Банка» 25 октября.

Kaspi — один из крупнейших банков Казахстана и самая дорогая казахская компания, которая торгуется на западных биржах. Успеха компания достигла благодаря созданию так называемого «суперприложения» — виртуальной экосистемы, которая объединяет интернет-банкинг, систему по поиску и покупке билетов, уплаты налогов, получения некоторых государственных услуг, маркетплейс.

В июле 2021 года стало известно, что Kaspi выходит на украинский рынок. Компания купила платежный сервис Portmone. Осенью оказалось, что ее планы предусматривают покупку «дочки» другого казахского банка в Украине — БТА.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.