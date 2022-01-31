Казахская Kaspi подала документы на покупку банка в Украине

Национальный банк Украины получил пакет документов от казахской компании Kaspi. kz на покупку 100% акций «БТА Банк».
Об этом сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос ЭП.
Документы от Kaspi. kz поступили в декабре 2021 года, уточнили в регуляторе.
«Со своей стороны, Национальный банк в рамках процедур, предусмотренных законом и Положением о лицензировании, проводит анализ представленных документов на соответствие требованиям Национального банка и их комплектность», — отметили там.
Согласно законодательству, у НБУ есть 2 месяца на принятие решения относительно согласования или несогласования сделки со дня получения полного пакета документов. В то же время в регуляторе отказались сообщать конкретные сроки, когда такое решение может быть принято.
Напомним, казахская Kaspi. kz сообщила о приобретении «БТА Банка» 25 октября.
Kaspi — один из крупнейших банков Казахстана и самая дорогая казахская компания, которая торгуется на западных биржах. Успеха компания достигла благодаря созданию так называемого «суперприложения» — виртуальной экосистемы, которая объединяет интернет-банкинг, систему по поиску и покупке билетов, уплаты налогов, получения некоторых государственных услуг, маркетплейс.
В июле 2021 года стало известно, что Kaspi выходит на украинский рынок. Компания купила платежный сервис Portmone. Осенью оказалось, что ее планы предусматривают покупку «дочки» другого казахского банка в Украине — БТА.
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