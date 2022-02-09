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Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30%

Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30%

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за 2021 год составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, начисления стремительно увеличивались почти в течение всего года. Благодаря высокой базе сравнения рост цен замедлился в последние месяцы 2022 года.

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Таблица: РБК-Украина

В декабре 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 21,6 млрд (71,1% начисленных за этот период сумм).


График: Госстат

Справка Finance.ua:

  • после смены владельца лицевого счета нужно актуализировать информацию для дальнейшего получения коммунальных услуг;
  • за прошлый год численность долгов в Едином реестре должников (ЕРД) выросла почти на 1,5 млн, а их суммарное количество увеличилось на 29%. Для сравнения, в 2020-м прирост составлял 1,2 млн задолженностей.
По материалам РБК-Украина
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