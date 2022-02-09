Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30%

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за 2021 год составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, начисления стремительно увеличивались почти в течение всего года. Благодаря высокой базе сравнения рост цен замедлился в последние месяцы 2022 года.
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Таблица: РБК-Украина
В декабре 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 21,6 млрд (71,1% начисленных за этот период сумм).
График: Госстат
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