Ощадбанк начал оформление карт «єПідтримка» для подростков

Подростки от 14 лет, которые являются клиентами Ощада и имеют зеленый COVID-сертификат о вакцинации в приложении «Дія», могут открыть в мобильном приложении Ощад 24/7 карту «єПідтримка» для получения 1000 грн от государства. Finance.ua как портал, который следит за обновлениями банков, делится инструкцией.

Для открытия карты «єПідтримка» подростку нужно:

обновить мобильное приложение;

в главном меню Ощад 24/7 вверху справа нажать «+» и выбрать Заказать карту «єПідтримка»;

в приложении «Дія» в разделе «Услуги» подать заявку на получение средств, выбрать открытую карту «єПідтримка» и ожидать зачисления средств.

Полученные средства подросток должен использовать в течение 4 месяцев со дня их зачисления.

Куда можно потратить средства? По решению правительства с 7 февраля эти средства можно потратить не только на книги, услуги в сфере культуры, спорт и пассажирские перевозки, но и на образовательные услуги, детские внешкольные кружки, пребывания в летнем или детском спортивном лагере, спортивные товары (коньки, лыжи, туристические принадлежности), канцтовары, школьные принадлежности.

Справка Finance.ua:

7 февраля вступило в силу постановление Кабинета Министров, которое расширяет действие государственной программы «єПідтримка» по выплате 1 тысячи гривен вакцинированным на детей в возрасте от 14 лет;

ПриватБанк также открыл оформление карт для подростков. Подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту «єПідтримка» в несколько кликов в мобильном банке Приват24;