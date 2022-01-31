Ощадбанк начал оформление карт «єПідтримка» для подростков

Подростки от 14 лет, которые являются клиентами Ощада и имеют зеленый COVID-сертификат о вакцинации в приложении «Дія», могут открыть в мобильном приложении Ощад 24/7 карту «єПідтримка» для получения 1000 грн от государства. Finance.ua как портал, который следит за обновлениями банков, делится инструкцией.
Для открытия карты «єПідтримка» подростку нужно:
Полученные средства подросток должен использовать в течение 4 месяцев со дня их зачисления.
Куда можно потратить средства? По решению правительства с 7 февраля эти средства можно потратить не только на книги, услуги в сфере культуры, спорт и пассажирские перевозки, но и на образовательные услуги, детские внешкольные кружки, пребывания в летнем или детском спортивном лагере, спортивные товары (коньки, лыжи, туристические принадлежности), канцтовары, школьные принадлежности.
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