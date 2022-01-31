0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Ощадбанк начал оформление карт «єПідтримка» для подростков

Ощадбанк начал оформление карт «єПідтримка» для подростков

Подростки от 14 лет, которые являются клиентами Ощада и имеют зеленый COVID-сертификат о вакцинации в приложении «Дія», могут открыть в мобильном приложении Ощад 24/7 карту «єПідтримка» для получения 1000 грн от государства. Finance.ua как портал, который следит за обновлениями банков, делится инструкцией.

Для открытия карты «єПідтримка» подростку нужно:

  • обновить мобильное приложение;
  • в главном меню Ощад 24/7 вверху справа нажать «+» и выбрать Заказать карту «єПідтримка»;
  • в приложении «Дія» в разделе «Услуги» подать заявку на получение средств, выбрать открытую карту «єПідтримка» и ожидать зачисления средств.

Полученные средства подросток должен использовать в течение 4 месяцев со дня их зачисления.

Куда можно потратить средства? По решению правительства с 7 февраля эти средства можно потратить не только на книги, услуги в сфере культуры, спорт и пассажирские перевозки, но и на образовательные услуги, детские внешкольные кружки, пребывания в летнем или детском спортивном лагере, спортивные товары (коньки, лыжи, туристические принадлежности), канцтовары, школьные принадлежности.

Справка Finance.ua:

  • 7 февраля вступило в силу постановление Кабинета Министров, которое расширяет действие государственной программы «єПідтримка» по выплате 1 тысячи гривен вакцинированным на детей в возрасте от 14 лет;
  • ПриватБанк также открыл оформление карт для подростков. Подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту «єПідтримка» в несколько кликов в мобильном банке Приват24;
  • с 11 января, клиенты monobank, которые оформили карту «єПідтримка», могут заказать пластиковую карту к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Почты.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.