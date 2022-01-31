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Дефолт по китайскому кредиту: проведут аудит ГПЗКУ

Дефолт по китайскому кредиту: проведут аудит ГПЗКУ

Госаудитслужба проведет аудит Государственной продовольственно-зерновой корпорации, которая в январе не смогла выплатить 95 млн долл. по кредиту китайскому Эксимбанку.

Об этом во время заседания правительства заявил министр финансов Сергей Марченко.

Так, аудиторам правительство поручило «изучить вопросы целевого использования, своевременности возврата кредитов и займов, привлеченных под государственные гарантии, вопросы законности расходов средств ГПЗКУ».

Также аудиторы должны оценить способность ГПЗКУ рассчитаться с государством за выполнение гарантированных обязательств.

Напомним, ранее Минфин сообщил, что перевел вместо Государственной продовольственно-зерновой корпорации 2,5 млрд грн выплаты по кредиту перед китайским Эксимбанком.

В ведомстве напомнили, что согласно кредитному договору между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая погашение происходит каждые полгода: 21 января и 21 июля.

Из суммы в 96,4 млн долларов, которую корпорация должна была уплатить Китаю 21 января, государственный трейдер уплатил лишь 8,8 млн долларов. Оставшаяся часть платежа в сумме 87,6 млн долларов была оплачена Министерством финансов в рамках госгарантии — это около 2,5 млрд грн. Перевод состоялся 21 января.

В декабре 2012 года ГПЗКУ получила 1,5 млрд долларов кредита от «Эксимбанка Китая» под государственную гарантию Украины на поставки украинского зерна в Китай.

По материалам Економічна Правда
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