В Раде предлагают снизить НДС на украинские продукты и коммуналку

Депутаты Верховной Рады подготовили законопроект №7023, которым предлагается снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на производимые в Украине продукты питания с 20% до 0% и на операции по поставке жилищно-коммунальных услуг – с 20% до 7%. Finance.ua как портал, который следит за законодательными нововведениями, разобрался в деталях предложения.

Мировой опыт. В ближайшее время Польша, а затем и другие страны ЕС планируют снизить до нуля ставку налога на добавленную стоимость на продукты питания, и значительно снизить ставку налога на добавленную стоимость на отдельные энергоносители. Рынок с/х продукции стран ЕС вплотную граничит с украинским, поэтому украинские продукты не смогут выдержать конкуренцию по цене.

Какие изменения предлагают внести в Налоговый кодекс:

ввести временно, до 1 января 2023 года, налогообложение НДС по ставке 0% операций по поставке на таможенной территории Украины продуктов питания, произведенных на таможенной территории Украины (кроме указанных в статье 197 настоящего Кодекса, которые освобождены от

налогообложение);

ввести временно, до 1 января 2023 года, налогообложение по ставке в размере 7% услуг по поставке и распределению природного газа (кроме сжиженного), снабжению и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, снабжению горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода.

“Краткосрочное уменьшение поступлений от обложения налогом на добавленную стоимость после принятия и вступления в силу данного закона будут в дальнейшем компенсированы поступлениями от налоговых платежей украинских производителей продуктов питания, которые в результате реализации данного закона продолжат свою деятельность на рынке”, – говорится в законопроекте.

Таким образом, как говорится в пояснительной записке, законодательное урегулирование вопроса налогообложения НДС позволит привести украинское законодательство в соответствие с нормами законодательства ЕС и поможет защитить украинских товаропроизводителей.

Справка Finance.ua:

по результатам мониторинга Министерства сельского хозяйства США (2018 год) украинцы тратят на продукты 42,2% своих совокупных затрат (в среднем 858 долларов США в год). Хуже ситуация только в Уганде (доля расходов на питание – 44,2 ), Казахстане (44,9 %), Анголе (48,6 %), Бангладеш (53,5 %) и Нигерии (59,0 );

в странах-соседях, граничащих с Украиной, этот показатель значительно меньше. В частности, в Польше, Словакии, Венгрии, Турции расходы на питание находятся в диапазоне 16-25%, в Белоруссии, Грузии, России – в пределах 30%;