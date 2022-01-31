В Раде предлагают снизить НДС на украинские продукты и коммуналку

Депутаты Верховной Рады подготовили законопроект №7023, которым предлагается снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на производимые в Украине продукты питания с 20% до 0% и на операции по поставке жилищно-коммунальных услуг – с 20% до 7%. Finance.ua как портал, который следит за законодательными нововведениями, разобрался в деталях предложения.
Мировой опыт. В ближайшее время Польша, а затем и другие страны ЕС планируют снизить до нуля ставку налога на добавленную стоимость на продукты питания, и значительно снизить ставку налога на добавленную стоимость на отдельные энергоносители. Рынок с/х продукции стран ЕС вплотную граничит с украинским, поэтому украинские продукты не смогут выдержать конкуренцию по цене.
Какие изменения предлагают внести в Налоговый кодекс:
“Краткосрочное уменьшение поступлений от обложения налогом на добавленную стоимость после принятия и вступления в силу данного закона будут в дальнейшем компенсированы поступлениями от налоговых платежей украинских производителей продуктов питания, которые в результате реализации данного закона продолжат свою деятельность на рынке”, – говорится в законопроекте.
Таким образом, как говорится в пояснительной записке, законодательное урегулирование вопроса налогообложения НДС позволит привести украинское законодательство в соответствие с нормами законодательства ЕС и поможет защитить украинских товаропроизводителей.
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