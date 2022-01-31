Еще одно удостоверение перевели в электронную форму и добавили в «Дію»

Кабинет министров в ходе своего заседания 9 февраля ввел электронное удостоверение ветерана. Документ может предъявляться в приложении «Дія» вместо и без дополнительного предъявления соответствующего удостоверения в бумажной форме.
Согласно документу, электронное удостоверение ветерана содержит сведения о выданном человеку «Удостоверении участника боевых действий», «Удостоверении лица с инвалидностью вследствие войны», «Удостоверении участника войны» или «Удостоверении члена семьи погибшего».
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Удостоверение формируется вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), который обеспечивает переход по ссылке на соответствующие реестры.
Е-удостоверение ветерана формируется бесплатно средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) по желанию человека. Если человек не предоставил согласие на отражение в е-удостоверении ветерана оцифрованного образа лица, е-удостоверение ветерана не формируется.
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