NVIDIA отказалась от своих планов по покупке ARM

NVIDIA отказалась от планов по покупке ARM, британской компании, которая лицензирует чипы, используемые в большинстве смартфонов. Согласно данным, сделка сорвалась в понедельник, за полтора года после того, как NVIDIA объявила о покупке. Исходя из текущих цен на акции NVIDIA, сделка стоила бы более $ 60 млрд. Ранее предполагалось, что сумма будет ниже.
Клиенты ARM, Qualcomm и Microsoft выступали против сделки. Они выражали опасения, что NVIDIA может помешать ARM лицензировать дизайн своих чипов. Массовое приобретение, которое должно было стать крупнейшим в секторе чипов, также было тщательно изучено регулировочными органами. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании дважды исследовало его влияние на цены и качество продукции, а также его влияние на национальную безопасность.
Федеральная торговая комиссия США подала в суд, чтобы заблокировать покупку из-за опасений, что это задушит конкуренцию в отношении нескольких технологий. В предыдущих сообщениях говорилось о том, что NVIDIA готовилась отказаться от сделки с начала января, поскольку ей не удалось убедить регулирующие органы одобрить покупку.
NVIDIA неоднократно заявляла властям, что сохранит бизнес-модель ARM, и даже предлагала создать отдельную организацию для лицензирования чипов. Компания также заявила, что будет лицензировать любую интеллектуальную собственность на базе ARM, которая разрабатывается для всех компаний без дискриминации. SoftBank, владеющий ARM, получит комиссию размером до $1,25 млрд вследствие неудачной покупки. Ожидается, что японская материнская компания выпустит ARM на фондовый рынок до конца года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)Вчера, 13:05 - 3060 17
Внедрение РРО вывело из тени 85% торговли — ГетманцевВчера, 19:45 - 579 13
Украина планирует построить плавучий космодром за 4,8 млрд грн к 2025 годуВчера, 07:54 - 1304 11
Вакцинированным пенсионерам сообщили, когда начнется запись на получение смартфоновВчера, 10:13 - 1537 10
В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколькоПозавчера, 14:01 - 1934 5
Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)Вчера, 13:05 - 3060 17
Сроки «ковидной тысячи» и 500 гривен за бустер. Кабмин расширил программу єПідтримкаВчера, 15:02 - 1970 1
Украина расширяет локдаун. Какие области переходят в «красную» зонуВчера, 08:01 - 1613
Правительство расширило для ФЛП возможности работать без кассовых аппаратовВчера, 16:06 - 1586 1
Вакцинированным пенсионерам сообщили, когда начнется запись на получение смартфоновВчера, 10:13 - 1537 10
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминалВчера, 12:10 - 184
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2365 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1359
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3124
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1492 2