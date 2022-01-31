NVIDIA отказалась от своих планов по покупке ARM

NVIDIA отказалась от планов по покупке ARM, британской компании, которая лицензирует чипы, используемые в большинстве смартфонов. Согласно данным, сделка сорвалась в понедельник, за полтора года после того, как NVIDIA объявила о покупке. Исходя из текущих цен на акции NVIDIA, сделка стоила бы более $ 60 млрд. Ранее предполагалось, что сумма будет ниже.

Клиенты ARM, Qualcomm и Microsoft выступали против сделки. Они выражали опасения, что NVIDIA может помешать ARM лицензировать дизайн своих чипов. Массовое приобретение, которое должно было стать крупнейшим в секторе чипов, также было тщательно изучено регулировочными органами. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании дважды исследовало его влияние на цены и качество продукции, а также его влияние на национальную безопасность.

Федеральная торговая комиссия США подала в суд, чтобы заблокировать покупку из-за опасений, что это задушит конкуренцию в отношении нескольких технологий. В предыдущих сообщениях говорилось о том, что NVIDIA готовилась отказаться от сделки с начала января, поскольку ей не удалось убедить регулирующие органы одобрить покупку.

NVIDIA неоднократно заявляла властям, что сохранит бизнес-модель ARM, и даже предлагала создать отдельную организацию для лицензирования чипов. Компания также заявила, что будет лицензировать любую интеллектуальную собственность на базе ARM, которая разрабатывается для всех компаний без дискриминации. SoftBank, владеющий ARM, получит комиссию размером до $1,25 млрд вследствие неудачной покупки. Ожидается, что японская материнская компания выпустит ARM на фондовый рынок до конца года.