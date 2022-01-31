Vodafone Украина выкупила евробонды уже почти на $100 млн

Vodafone Украина завершила второй раунд выкупа облигаций на сумму 45 млн долларов США. Вместе с первым раундом выкупа на сумму 49 млн долларов общая стоимость выкупленных и аннулированных облигаций составляет 94 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Vodafone Украина реализует стратегию активного управления долгом. Компания стремится поддерживать устойчивую позицию ликвидности, а также устойчивый профиль долговой нагрузки.
В начале февраля 2020 года “Vodafone Украина” разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США. Теперь выкуплены бонды на 94 млн долларов.
Vodafone Украина – ведущая украинская телеком-компания, которая предоставляет услуги скоростного интернета 3G и 4G, фиксированной связи и интернета.
Напомним, в декабре 2019 года азербайджанская компания Bakcell завершила покупку “Vodafone Украина” за 734 млн долларов. J.P. Morgan выступила финансовым консультантом Bakcell, а также совместно с Raiffeisen Bank International A.G. (RBI) организовала финансирование сделки при участии группы международных банков и институциональных инвесторов.
В итоге с декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding. Это диверсифицированная группа компаний, работающих в разных отраслях и странах. Основные направления деятельности – нефтегазовая, телекоммуникационная, высокотехнологичная и строительная отрасли. Группа компаний работает в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Украине, Грузии, Казахстане, ОАЭ и других странах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерамВчера, 13:03 - 3880 39
Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи УкраинеВчера, 16:32 - 1058 7
Украина планирует построить плавучий космодром за 4,8 млрд грн к 2025 году8 ч. назад - 881 6
В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколькоВчера, 14:01 - 1568 5
Службы занятости хотят освободить от ручного распределения вакансийВчера, 12:47 - 1058 4
Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали за 2021 годВчера, 15:03 - 1563
Главный стратег Bloomberg назвал «потолок» стоимости BitcoinВчера, 19:39 - 1502 1
Украина расширяет локдаун. Какие области переходят в «красную» зону8 ч. назад - 1330
Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)2 ч. назад - 1254 1
Как изменить прописку онлайн в приложении Дія — пошаговая инструкция6 ч. назад - 1204 2
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал3 ч. назад - 90
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2317 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1340
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3086
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1487 2