0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 85 0

Vodafone Украина выкупила евробонды уже почти на $100 млн

Vodafone Украина выкупила евробонды уже почти на $100 млн

Vodafone Украина завершила второй раунд выкупа облигаций на сумму 45 млн долларов США. Вместе с первым раундом выкупа на сумму 49 млн долларов общая стоимость выкупленных и аннулированных облигаций составляет 94 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Vodafone Украина реализует стратегию активного управления долгом. Компания стремится поддерживать устойчивую позицию ликвидности, а также устойчивый профиль долговой нагрузки.

В начале февраля 2020 года “Vodafone Украина” разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США. Теперь выкуплены бонды на 94 млн долларов.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком-компания, которая предоставляет услуги скоростного интернета 3G и 4G, фиксированной связи и интернета.

Напомним, в декабре 2019 года азербайджанская компания Bakcell завершила покупку “Vodafone Украина” за 734 млн долларов. J.P. Morgan выступила финансовым консультантом Bakcell, а также совместно с Raiffeisen Bank International A.G. (RBI) организовала финансирование сделки при участии группы международных банков и институциональных инвесторов.

В итоге с декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding. Это диверсифицированная группа компаний, работающих в разных отраслях и странах. Основные направления деятельности – нефтегазовая, телекоммуникационная, высокотехнологичная и строительная отрасли. Группа компаний работает в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Украине, Грузии, Казахстане, ОАЭ и других странах.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:vodafone
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.