Компания Johnson & Johnson приостановила производство вакцин против коронавируса — NYT

Американская компания Johnson & Johnson решила приостановить работу единственного завода, который производит вакцину против коронавируса, несмотря на большой спрос на препарат.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вместо вакцины против Covid-19 это предприятие компании начнет производить экспериментальную, но потенциально более прибыльную вакцину для защиты от другого вируса.

Впрочем, такое переформатирование будет временным, и через несколько месяцев Johnson & Johnson планирует возобновить производство вакцины против коронавируса.

В издании подчеркивают, что, по словам одного из источников, знакомого с решением, в течение следующих нескольких месяцев прекращение производства может привести к сокращению поставок вакцины против Covid-19 от Johnson & Johnson. При этом в компании заявляют, что у них есть в запасе достаточное количество доз.

Другие заводы Johnson & Johnson, на которых компания планирует выпускать вакцины против коронавируса, либо еще не запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов.

В издании также сообщили, что решение Johnson & Johnson вызвало шок у топ-менеджеров двух самых важных клиентов компании: Африканского союза и Covax. Руководители этих организаций узнали об остановке производства от журналистов New York Times.

«Сейчас не время менять производственные линии, когда жизнь людей в развивающихся странах висит на волоске», — подчеркнул один из руководителей программы доставки вакцин Африканского союза Айоаде Алакия.

Больше всего от приостановки производства вакцины Johnson & Johns могут пострадать развивающиеся страны, где препарат более популярный из-за своей низкой цены в сравнении с другими вакцинами.