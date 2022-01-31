0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 87 0

Компания Johnson & Johnson приостановила производство вакцин против коронавируса — NYT

Компания Johnson & Johnson приостановила производство вакцин против коронавируса — NYT

Американская компания Johnson & Johnson решила приостановить работу единственного завода, который производит вакцину против коронавируса, несмотря на большой спрос на препарат.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вместо вакцины против Covid-19 это предприятие компании начнет производить экспериментальную, но потенциально более прибыльную вакцину для защиты от другого вируса.

Впрочем, такое переформатирование будет временным, и через несколько месяцев Johnson & Johnson планирует возобновить производство вакцины против коронавируса.

В издании подчеркивают, что, по словам одного из источников, знакомого с решением, в течение следующих нескольких месяцев прекращение производства может привести к сокращению поставок вакцины против Covid-19 от Johnson & Johnson. При этом в компании заявляют, что у них есть в запасе достаточное количество доз.

Другие заводы Johnson & Johnson, на которых компания планирует выпускать вакцины против коронавируса, либо еще не запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов.

В издании также сообщили, что решение Johnson & Johnson вызвало шок у топ-менеджеров двух самых важных клиентов компании: Африканского союза и Covax. Руководители этих организаций узнали об остановке производства от журналистов New York Times.

«Сейчас не время менять производственные линии, когда жизнь людей в развивающихся странах висит на волоске», — подчеркнул один из руководителей программы доставки вакцин Африканского союза Айоаде Алакия.

Больше всего от приостановки производства вакцины Johnson & Johns могут пострадать развивающиеся страны, где препарат более популярный из-за своей низкой цены в сравнении с другими вакцинами.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.