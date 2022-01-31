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Межбанк: среда будет очень активным днем на валютном рынке

Межбанк: среда будет очень активным днем на валютном рынке

Среда снова будет очень активным днем на на валютном рынке. По прогнозам, статистика торгов сегодня составит не менее до 460-600 сделок при общей сумме операций в пределах до $160−220 млн.

Основными драйверами для участников торгов будут три фактора:

Текущая деятельность компаний. Клиентам надо закрывать свои обычные хозяйственные операции и проводить расчеты как с внутренними, так и внешними контрагентами.

Среди продавцов валюты будут выделятся металлурги, а также аграрии, которые уже активно ведут подготовку к новому сезону. Нехватка гривны стимулирует их к распродаже валютной выручки.

Среди покупателей мы увидим крупных импортеров энергоносителей, а также представителей ритейлерских сетей продуктов питания и товаров бытового назначения. “Засветятся” и продавцы гаджетов, так как впереди День Святого Валентина и у продавцов электроники и бытовой техники сейчас аншлаг.

Нерезиденты. Они продолжают плавно выходить из украинских ОВГЗ. На вчерашнем аукционе Минфина по размещению облигаций было продано бумаг всего на 2,096 млрд гривен, и в основном их покупали местные игроки. Так что притока валюты сегодня на межбанк для расчетов по аукциону от иностранцев не будет. А вот стандартные средние до $20-30 млн за день они скорее всего снова купят.

Поведение спекулянтов и Нацбанка. Спекулянты продолжат игру в формате “ в две стороны” по доллару и активно торговать евро за гривну в зависимости от того, что будет происходить по паре евро/доллар на международных площадках.

Нацбанк по прежнему останется главным маркетмейкером на рынке по курсу доллара. Вчера он на рынок не выходил, но задачу по пополнению резервов перед регулятором никто не отменял. Поэтому, при малейшей возможности – мы снова его увидим на торгах с соответствующей интервенцией по доллару на рынке. Выкупы излишка предложения валюты Нацбанком – будут главным “противником” проседания котировок на торгах.

В целом, сегодня продолжится противостояние крупных покупателей и продавцов в части “борьбы” за курсовой тренд. Кроме этого, напоминаем, что кроме предстоящего уже скоро периода налоговых платежей у клиентов ( обычно позитивный фактор для гривны) – затем наступит время выплат возмещений НДС, что уже сработает против нацвалюты.

Курсы межбанка, по прогнозу 9 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,90 – 28,15 грн, евро — коридор 31,80- 32,10 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,75 – 28,20 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,65 до 32,25 грн при спреде до 25-30 коп, а в обменниках финкомпаний — гораздо более узкий коридор от 31,70 до 32,10 грн при спреде в 20-25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,98 / 28,00
евро – 31,92 / 31,94

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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