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У каких банков самые крупнейшые кредитные и депозитные портфели: данные НБУ

У каких банков самые крупнейшые кредитные и депозитные портфели: данные НБУ

Самый большой портфель депозитов юрлиц на сегодняшний день в ПриватБанке, тогда как лидером кредитования бизнеса является Укрэксим, информирует Finbalance.

Наибольший портфель кредитов физлиц по состоянию на 1 января текущего года имел ПриватБанк (51,7 млрд грн). Лидерами в данной категории, по данным НБУ, также являются Альфа-Банк, Универсал Банк и ПУМБ, чьи портфели на начало года составляли 24,3 млрд, 23,7 млрд и 19,6 млрд гривен соответственно.

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Показатели Ощада и Укргазбанка на 1 января были зафиксированы на уровне 13,6 млрд и 5,1 млрд грн.

Максимальные портфели кредитов для бизнеса на указанную дату имели Укрэксимбанк (69,2 млрд), Райф (61,5 млрд) и Ощад (61,1 млрд гривен). В пятерке лидеров также оказались государственный Укргазбанк и Альфа-Банк с показателями 50,9 млрд и 36 млрд гривен соответственно.

Что же касается вкладов населения, то, по информации регулятора, наибольшие их объемы сконцентрированы в государственных Приватбанке и Ощадбанке – 226,4 млрд и 121,8 млрд грн соответственно. Альфа-Банк нарастил депозитный портфель физлиц до 48,9 млрд гривен, Райф увеличил показатель до 42,5 млрд грн, тогда как ПУМБ – до 35,1 млрд грн.

Максимальные портфели депозитов юридических лиц сегодня у госбанков: в Привате бизнес-вкладов сконцентрировано на сумму 95,1 млрд грн, показатель Укрэксимбанка составляет 83,7 млрд грн, Укргазбанк нарастил портфель до 68,6 млрд, а Ощад – до 66,85 млрд грн.

Кроме того, значительные показатели в данной категории у Райфа (64,3 млрд), Первого Украинского Международного Банка (45,5 млрд) и Альфы (40,6 млрд гривен).

По материалам Banker.ua
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