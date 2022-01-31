Банки Евросоюза и США предупредили о возможных кибератаках со стороны России

Регуляторы в Евросоюзе и США предупредили свои банки о возможных кибератаках, которые спонсирует Россия.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Европейский центральный банк, возглавляемый бывшим министром Франции Кристин Лагард, который осуществляет надзор за крупнейшими кредиторами Европы, находится в состоянии готовности к угрозе кибератак на банки из России.
По словам одного из источников, в то время как регулятор был сосредоточен на обычных мошенничествах, которые процветали во время пандемии, украинский кризис отвлек его внимание на кибератаки, инициированные из России. ЕЦБ требует от банков подготовки к такой ситуации, поэтому банки проводили кибервоенные игры, чтобы проверить свою способность отражать атаки.
Также, по данным регулирующей разведки, в конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка выпустил предупреждение для финансовых учреждений, предупреждая о кибератаках в ответ, если Россия вторгнется в Украину и приведет к санкциям США.
Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные организации повысить свою устойчивость на фоне обострения напряженности вокруг Украины.
Глава немецкого надзорного органа BaFin Марк Брэнсон также в свою очередь заявил, что кибервойна взаимосвязана с геополитикой и безопасностью.
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