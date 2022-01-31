За 15 месяцев для Украины открылись 32 экспортных рынка

За последние 15 месяцев были открыты 32 новых экспортных рынка.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что были открыты рынки в таких странах, как Израиль, Черногория, ОАЭ, Сербия, КСА, Ливан, Бельгия, Литва, Эфиопия, Япония, Аргентина, Ливия, Кувейт, Словакия, Иордания, Турция, Либерия, Грузия, Катар, Босния и Герцеговина.

Среди открытых для этих стран товарных позиций наибольшим спросом пользовались молоко и молочные продукты, мясо птицы и продукты птицеводства, мед, мелкий и крупный рогатый скот, а также корма для животных. Кроме того, в перечне украинских товаров, для которых открывались рынки других стран, есть рептилии и живые улитки для разведения.