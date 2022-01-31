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За 15 месяцев для Украины открылись 32 экспортных рынка

За 15 месяцев для Украины открылись 32 экспортных рынка

За последние 15 месяцев были открыты 32 новых экспортных рынка.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что были открыты рынки в таких странах, как Израиль, Черногория, ОАЭ, Сербия, КСА, Ливан, Бельгия, Литва, Эфиопия, Япония, Аргентина, Ливия, Кувейт, Словакия, Иордания, Турция, Либерия, Грузия, Катар, Босния и Герцеговина.

Среди открытых для этих стран товарных позиций наибольшим спросом пользовались молоко и молочные продукты, мясо птицы и продукты птицеводства, мед, мелкий и крупный рогатый скот, а также корма для животных. Кроме того, в перечне украинских товаров, для которых открывались рынки других стран, есть рептилии и живые улитки для разведения.

По материалам Укринформ
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