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Какая ответственность предусмотрена за уклонение от уплаты налогов

Какая ответственность предусмотрена за уклонение от уплаты налогов

За уклонение от уплаты налогов предусматривается штраф в размере от 85 тыс. до 170 тыс. грн.

Об этом пишет Адвокат Права.

Размеры штрафов:

  • за умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное служебным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица или любой другой лицом, которое обязано их уплачивать, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в значительных размерах, – штраф от пяти тысяч до десяти тысяч нмдг (85 тыс. грн – 170 тыс. грн) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
  • за те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах, – штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч нмдг (170 тыс. грн – 255 тыс. грн) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Лицо, совершившее такие деяния, освобождается от уголовной ответственности, если до привлечения его к уголовной ответственности уплачены налоги, сборы (обязательные платежи), а также возмещен ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).

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По материалам Finance.UA
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