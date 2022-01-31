Какая ответственность предусмотрена за уклонение от уплаты налогов

За уклонение от уплаты налогов предусматривается штраф в размере от 85 тыс. до 170 тыс. грн.
Об этом пишет Адвокат Права.
Размеры штрафов:
Лицо, совершившее такие деяния, освобождается от уголовной ответственности, если до привлечения его к уголовной ответственности уплачены налоги, сборы (обязательные платежи), а также возмещен ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам8 ч. назад - 2686 26
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцев10 ч. назад - 2382 15
В Украине заработал специальный правовой режим для ІТ-отрасли Дія.City9 ч. назад - 954 3
В больнице Черкасс разворовали 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19Вчера, 16:17 - 782 3
Николай Удянский: Qmall запустит Launchpad для украинских стартаповВчера, 19:55 - 4944 2
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам8 ч. назад - 2686 26
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцев10 ч. назад - 2382 15
Межбанк: покупать валюту сейчас или все же подождать10 ч. назад - 1504
Какую зарплату в среднем предлагали работодатели в Украине (инфографика)13 ч. назад - 1214
В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколько7 ч. назад - 1065
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2234 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1314
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3012
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1449 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1214 2