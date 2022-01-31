Восприятие коррупции и уровень счастья: как менялось место Украины в рейтингах

Украина в последнее время улучшила свою позицию сразу в нескольких рейтингах. Так, мы поднялись на две ступеньки в рейтинге паспортов мира (украинцы могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 141 страну); на три позиции в рейтинге сильнейших армий; на 14 позиций в глобальном рейтинге качества жизни. В то же время за последний год был регресс в индексе восприятия коррупции.

В рейтинге восприятия коррупции, который составляет Transparency International, Украина в 2015 году заняла 130 место (из 168), в 2016-м – 131 (из 176), в 2017-м – 130 (из 180), в 2018-м – 120 (из 180), в 2019-м – 126 (из 180). Прорыв произошел в 2020 году, по итогам которого Украина поднялась на 117 строчку.

Но за прошлый год прогресса не было – мы заняли 122 место. В отчете организации говорится о том, что в Украине «застой» в борьбе с коррупцией. На ухудшение позиции в рейтинге повлияли, в частности, решение КСУ об отмене ответственности за недостоверное декларирование, общий рост давления на антикоррупционную экосистему, изменения антимонопольного законодательства, вмешательство в работу Высшего антикоррупционного суда, задержка с реализацией судебной реформы.

В начале текущего года Украина поднялась на 22 место (из 140) в рейтинге сильнейших армий мира (Global Firepower). По состоянию на начало 2021 года мы занимали 25 место.

При составлении рейтинга компания учитывает в общей сложности 50 факторов, среди которых человеческие ресурсы страны, мощность сухопутных, военно-морских и воздушных сил, расходы на оборону, логистические возможности, география государства.

В 2021 году у Украины был прорыв во всемирном рейтинге счастья – со 123 места на 110. При составлении рейтинга учитывается ожидаемая продолжительность жизни населения, уровень коррупции в стране, ВВП, уровень социальной поддержки, наличие негативных ожиданий от будущего и т.д.

В 2015 году Украина занимала в рейтинге 11 место, в 2016-м – 123, в 2017-м – 132, в 2018-м – 128, в 2019-м – 133, в 2020-м – 123.

Кроме того, в 2021 году Украина поднялась на 78 место в рейтинге процветания, который составляет международная организация Legatum Institute. В 2015 году наша страна занимала 70 место, в 2016-м – 107, в 2017-м – 112, в 2018-м – 99, в 2019-м – 96, в 2020-м – 92.

Рейтинг составляют с учетом показателей, объединенных в девять групп: экономика, бизнес, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал, экология.