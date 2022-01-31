За незадекларирование строительство будет введена уголовная ответственность

Один из ключевых законопроектов реформы градостроительства вводит усиленную ответственность для генподрядчика, архитектора и инженера проекта. Поэтому за надстройку еще нескольких этажей, которые не были задекларированы перед началом строительных работ, застройщики и другие соответствующие участники этого процесса могут понести уголовную ответственность.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью изданию НВ Бизнес.

«В основе реформы градостроительства и контроля лежат две фундаментальные вещи. Это, в некотором смысле, — либерализация прав девелоперов. Она позволит стимулировать строительство и развитие цивилизованного бизнеса. На другой чаше весов — криминализация и усиление административной ответственности за нарушения. Нет другой исторической памяти, если не будет наказания. Поэтому здесь мы будем занимать очень жесткую позицию», — подчеркнул Алексей Чернышов.

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Отметим, в сентябре 2021 года была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) и создан новый цифровизированный орган с отличной структурой, полномочиями и принципами работы — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

«У нас есть три предохранителя или страховки — это новые люди, которые разделяют цивилизованные принципы работы, новая структура, построенная на цифровой системе, которая делает невозможным проявление коррупции, а также постоянная работа с антикоррупционными органами», — подчеркнул глава Минрегиона.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что реформа градостроительства — на финишной прямой. Обращения заказчиков строительства прорабатываются в течение 24 часов.