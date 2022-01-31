Присвоение бюджетных средств на свыше 13 млн грн: в Херсоне депутат уведомлен о новом подозрении

В Херсоне полиция сообщила депутату местного совета о новом подозрении в присвоении бюджетных средств, общая сумма которых уже достигла более 13 млн грн.
Об этом говорится на сайте Нацполиции.
Как рассказал руководитель отдела детективов областного управления полиции Игорь Демьянюк, следователи установили, что фигуранты разработали схему и присваивали средства местного бюджета, которые были выделены на капитальный ремонт дорог на территории поселка.
“Вчера, 7 февраля, экс-главе поселкового совета сообщили о новом подозрении в совершении преступления в составе организованной группы, которой сейчас инкриминируют в общей сложности 81 эпизод. По заключению специалистов по судебным строительно-техническим экспертизам, на данный момент нарушения выявлены в ремонте 26 дорожных участков”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что общая сумма присвоенных бюджетных средств составляет свыше 13 млн грн. Ведется досудебное расследование.
Следствием проверяются другие факты противоправной деятельности бывшего чиновника.
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