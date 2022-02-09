Сколько будут стоить золото и серебро в конце 2022 года: озвучены прогнозы

В 2022 году унция золота будет стоить в среднем $1871, а цена серебра составит $28,49.
Такой прогноз на днях озвучили аналитики финансовой компании StoneX.
По мнению экспертов StoneX, средняя стоимость золота в 2022 году составит $1871, тогда как к декабрю «желтый металл» будет торговаться по $1900 за унцию.
Цена серебра на протяжении года ожидается на уровне $28,49 за унцию, а на IV квартал прогнозируется ее снижение до $27,94.
Согласно ожиданиям StoneX, рост стоимости золота в 2022-м будет обеспечен удешевлением валюты США и эскалацией геополитической напряженности.
В Sprott Asset Management ключевым фактором, определяющим цену золота в текущем году, называют инвестиционный спрос, который достиг рекордного уровня в 2020-м и ослаб в 2021 году, проигнорировав рост инфляции, отрицательные процентные ставки и увеличение дефицита во всем мире. В то же время, во втором полугодии 2021-го наблюдалось значительное восстановление спроса на физическое золото со стороны Индии и КНР.
По мнению управляющего директора компании Шри Каргуткара, если в 2022 году будет наблюдаться рост и со стороны инвесторов, и со стороны покупателей металла, цены на золото устремятся вверх.
Сегодня же невероятным потенциалом роста обладают акции золотодобывающих компаний, добавляют в Sprott Asset Management.
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