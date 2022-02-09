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Сколько будут стоить золото и серебро в конце 2022 года: озвучены прогнозы

Сколько будут стоить золото и серебро в конце 2022 года: озвучены прогнозы

В 2022 году унция золота будет стоить в среднем $1871, а цена серебра составит $28,49.

Такой прогноз на днях озвучили аналитики финансовой компании StoneX.

По мнению экспертов StoneX, средняя стоимость золота в 2022 году составит $1871, тогда как к декабрю «желтый металл» будет торговаться по $1900 за унцию.

Цена серебра на протяжении года ожидается на уровне $28,49 за унцию, а на IV квартал прогнозируется ее снижение до $27,94.

Согласно ожиданиям StoneX, рост стоимости золота в 2022-м будет обеспечен удешевлением валюты США и эскалацией геополитической напряженности.

В Sprott Asset Management ключевым фактором, определяющим цену золота в текущем году, называют инвестиционный спрос, который достиг рекордного уровня в 2020-м и ослаб в 2021 году, проигнорировав рост инфляции, отрицательные процентные ставки и увеличение дефицита во всем мире. В то же время, во втором полугодии 2021-го наблюдалось значительное восстановление спроса на физическое золото со стороны Индии и КНР.

По мнению управляющего директора компании Шри Каргуткара, если в 2022 году будет наблюдаться рост и со стороны инвесторов, и со стороны покупателей металла, цены на золото устремятся вверх.

Сегодня же невероятным потенциалом роста обладают акции золотодобывающих компаний, добавляют в Sprott Asset Management.

По материалам Banker.ua
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