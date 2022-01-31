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Разрешение на строительство можно будет получить автоматически на портале Дія

Разрешение на строительство можно будет получить автоматически на портале Дія

Разрешение на строительство можно будет получить автоматически в Единой электронной системе в сфере строительства (ЄДЕССБ) на портале “Дія”.

Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

«В прошлом году мы презентовали первые электронные строительные услуги на портале “Дія”. Сейчас их уже 14. За это время предоставлено более 56 тысяч электронных услуг. И сегодня мы делаем важный шаг в реформе. Запускаем 15-ю услугу! Следовательно, получить разрешение на строительство на портале “Дія” можно будет автоматически. Без вмешательства человеческого фактора”, – сказал министр.

Сейчас в ЄДЕССБ зарегистрировано более 620 тысяч документов, более 130 тысяч объектов строительства, 27 тысяч пользователей. На портале зафиксировано 1,1 миллиона уникальных посетителей.

Чернышев подчеркнул, что для дальнейшей автоматизации строительных процессов было важно ликвидировать коррумпированную ГАСИ (Государственную архитектурную строительную инспекцию). И создать совершенно новый орган – прозрачный, диджитализированный, с новыми принципами работы. Без чиновников из прошлого. Этот шаг приблизил реформу градостроительства к завершению.

«Мы создали совершенно новый орган – понятную и прозрачную ГИАГ – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства. Уже на сегодня результатом работы нового органа стала отработка обращений заказчиков в течение 24 часов, а решений по принятию в эксплуатацию — в течение трех дней! ГАСИ этот процесс растягивала на месяцы”, – отметил глава Минрегиона.

Напомним, экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства стартовал в Украине в июле 2020 года. В июне 2021 года Кабмин утвердил порядок ведения ЄДЕССБ, который устанавливает единые нормы создания электронных документов, а также предоставления и получения административных и других услуг в сфере строительства.

По материалам Укринформ
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