Xiaomi перевыпустит популярный бюджетник

Несмотря на то, что Xiaomi недавно представила новый модельный ряд Redmi Note 11, в модельном ряду Redmi 10 ожидается еще один смартфон. Им должен стать Redmi 10 2022, который уже был протестирован и появился в базе данных бенчмарка Geekbench.

Согласно данным, которые есть на данный момент, Redmi 10 2022 фигурирует под кодовым модельным номером 21121119VL и получит бюджетный чипсет MediaTek Helio G88, который включает 2 ядра на частоте до 2.0 ГГц и 6 ядер на частоте до 1.8 ГГц. В паре с ним будет работать 4 ГБ оперативной памяти, хотя, вероятно, будут и другие версии.

Судя по тестированию, модель будет поставляться с операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой MIUI 12.5 (несмотря на недавнюю презентацию MIUI 13). В бенчмарке Geekbench модели удалось набрать 367 баллов в одноядерном и 1253 балла в многоядерном тестах производительности.

Также, согласно другим утечкам данных, смартфон должен получить аккумулятор объемом 5000 мАч. Модель будет поставляться с зарядным блоком мощностью 22.5 W, правда, сама модель, возможно, будет поддерживать только мощность 18W. На данный момент цена, остальные характеристики и дата старта продаж модели остаются неизвестными.