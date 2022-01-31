Представлен Chrysler Airflow с шестью экранами

Компания Chrysler решила вернуть на рынок модель Airflow, представив новый электромобиль. Оригинальный Chrysler Airflow выпускался с 1934 по 1937 годы.
Серийный электромобиль, созданный на базе этого концепт-кара, появится в 2025 году. Новинка построена на платформе STLA Large, автомобиль получит два электромотора мощностью по 204 л.с. и систему полного привода. Заявлен запас хода от 560 до 640 км и фирменный автопилот STLA AutoDrive третьего уровня.
Фото: Chrysler
Электромобиль получит четырёхместный салон с раздельными креслами и фирменную архитектуру STLA SmartCockpit, которая подразумевает отдельные экраны с веб-камерами для каждого пассажира. Всего экранов будет шесть, включая четыре на передней панели.
Фото: Chrysler
Глава Chrysler Кристин Фьюэлл заявил, что к 2028 году компания будет выпускать две-три модели электромобилей, включая минивэн.
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