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Oppo Reno7 Pro 5G выходит за пределами Китая

Oppo Reno7 Pro 5G выходит за пределами Китая

Смартфон Oppo Reno7 Pro 5G поступил в продажу за пределами в Китая в единственной версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене 535 долларов. Изначально новинка вышла в Индии в цветах Starlight Black и Startrails Blue.

Oppo Reno 7 Pro оснащён однокристальной системой MediaTek Dimensity 1200-MAX и работает под управлением оболочки ColorOS 12 на базе операционной системы Android 11 из коробки. Телефон оснащён 6,55-дюймовым экраном AMOLED разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, в верхнем левом углу которого имеется отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Также он получил сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации.

На задней панели смартфона находится 50-мегапиксельная основная камера (Sony IMX766), которую дополняют датчики изображения разрешением 8 и 2 Мп. Вокруг островка камеры также есть оптоволокно, которое излучает пульсирующий свет, когда смартфон заряжается или получает сообщение.

Oppo Reno7 Pro 5G оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мА•ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт и стереодинамиками.

По материалам iXBT.com
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