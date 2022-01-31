Oppo Reno7 Pro 5G выходит за пределами Китая

Смартфон Oppo Reno7 Pro 5G поступил в продажу за пределами в Китая в единственной версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене 535 долларов. Изначально новинка вышла в Индии в цветах Starlight Black и Startrails Blue.
Oppo Reno 7 Pro оснащён однокристальной системой MediaTek Dimensity 1200-MAX и работает под управлением оболочки ColorOS 12 на базе операционной системы Android 11 из коробки. Телефон оснащён 6,55-дюймовым экраном AMOLED разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, в верхнем левом углу которого имеется отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Также он получил сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации.
На задней панели смартфона находится 50-мегапиксельная основная камера (Sony IMX766), которую дополняют датчики изображения разрешением 8 и 2 Мп. Вокруг островка камеры также есть оптоволокно, которое излучает пульсирующий свет, когда смартфон заряжается или получает сообщение.
Oppo Reno7 Pro 5G оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мА•ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт и стереодинамиками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам10 ч. назад - 2833 26
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцев12 ч. назад - 2558 15
В Украине заработал специальный правовой режим для ІТ-отрасли Дія.City10 ч. назад - 1015 3
Николай Удянский: Qmall запустит Launchpad для украинских стартаповВчера, 19:55 - 5130 2
Службы занятости хотят освободить от ручного распределения вакансий10 ч. назад - 535 2
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам10 ч. назад - 2833 26
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцев12 ч. назад - 2558 15
Межбанк: покупать валюту сейчас или все же подождать12 ч. назад - 1559
Какую зарплату в среднем предлагали работодатели в Украине (инфографика)15 ч. назад - 1284
В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколько9 ч. назад - 1140
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2240 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1317
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3020
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1452 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1216 2