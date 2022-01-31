По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (59,032 млн грн и 27,114 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (44 и 31), максимальный курс продажи доллара 31,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,94−27,95 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 75 активные заявки по доллару на сумму 86,146 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,9600 — 29 000

27,9600 — 100 000

27,9600 — 45 000

27,9600 — 50 000

27,9500 — 120 000

27,9500 — 100 000

27,9500 — 57 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,7000 — 15 000

27,9300 — 10 000

27,9400 — 12 000

27,9400 — 8 000

27,9500 — 111 111

27,9500 — 30 000

27,9500 — 55 555

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,0562 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,9208 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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