По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (59,032 млн грн и 27,114 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (44 и 31), максимальный курс продажи доллара 31,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,94−27,95 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 75 активные заявки по доллару на сумму 86,146 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9600 — 29 000
27,9600 — 100 000
27,9600 — 45 000
27,9600 — 50 000
27,9500 — 120 000
27,9500 — 100 000
27,9500 — 57 777
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,7000 — 15 000
27,9300 — 10 000
27,9400 — 12 000
27,9400 — 8 000
27,9500 — 111 111
27,9500 — 30 000
27,9500 — 55 555
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,0562 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,9208 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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