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Службы занятости хотят освободить от ручного распределения вакансий

Службы занятости хотят освободить от ручного распределения вакансий

Государственная служба занятости будет преобразована в современный цифровой сервис. Это предусматривает стратегия развития госслужбы занятости на 2022 – 2024 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В министерстве озвучили ключевые ориентиры стратегии:

  • создание благоприятных условий для занятости населения;
  • усиление взаимодействия с работодателями;
  • преобразование службы в цифровой сервис;
  • обучение и развитие персонала службы;
  • развитие научных подходов при организации анализа и прогнозирования рынка труда;
  • оптимизация внутренних технологических процессов и структуры;
  • изменение имиджа и информационной политики службы.

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“Ожидаем, что в результате реализации Стратегии государственная служба занятости трансформируется в цифровую систему социального сервиса, который будет объединять информационные технологии с развитием человеческого капитала, обеспечением быстрого трудоустройства, легальной занятости населения и предоставления качественных услуг работодателям”, – отметил Игорь Дядюра, заместитель министра экономики Украины.

Напомним, ранее Кабмин начал эксперимент, согласно которому Центры Государственной службы занятости должны стать “клиентоориентированными”. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

В течение текущего года Госцентр занятости обязан обеспечить цифровизацию своих услуг, разрешить работодателям подавать отчеты онлайн, а также предусмотреть возможность самообслуживания для соискателей и зарегистрированных безработных и компаний.

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По материалам Зеркало Недели
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