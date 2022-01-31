Службы занятости хотят освободить от ручного распределения вакансий

Государственная служба занятости будет преобразована в современный цифровой сервис. Это предусматривает стратегия развития госслужбы занятости на 2022 – 2024 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В министерстве озвучили ключевые ориентиры стратегии:

создание благоприятных условий для занятости населения;

усиление взаимодействия с работодателями;

преобразование службы в цифровой сервис;

обучение и развитие персонала службы;

развитие научных подходов при организации анализа и прогнозирования рынка труда;

оптимизация внутренних технологических процессов и структуры;

изменение имиджа и информационной политики службы.

Читайте также: Какую зарплату в среднем предлагали работодатели в Украине

“Ожидаем, что в результате реализации Стратегии государственная служба занятости трансформируется в цифровую систему социального сервиса, который будет объединять информационные технологии с развитием человеческого капитала, обеспечением быстрого трудоустройства, легальной занятости населения и предоставления качественных услуг работодателям”, – отметил Игорь Дядюра, заместитель министра экономики Украины.

Напомним, ранее Кабмин начал эксперимент, согласно которому Центры Государственной службы занятости должны стать “клиентоориентированными”. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

В течение текущего года Госцентр занятости обязан обеспечить цифровизацию своих услуг, разрешить работодателям подавать отчеты онлайн, а также предусмотреть возможность самообслуживания для соискателей и зарегистрированных безработных и компаний.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.