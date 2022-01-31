Службы занятости хотят освободить от ручного распределения вакансий

Государственная служба занятости будет преобразована в современный цифровой сервис. Это предусматривает стратегия развития госслужбы занятости на 2022 – 2024 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
В министерстве озвучили ключевые ориентиры стратегии:
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“Ожидаем, что в результате реализации Стратегии государственная служба занятости трансформируется в цифровую систему социального сервиса, который будет объединять информационные технологии с развитием человеческого капитала, обеспечением быстрого трудоустройства, легальной занятости населения и предоставления качественных услуг работодателям”, – отметил Игорь Дядюра, заместитель министра экономики Украины.
Напомним, ранее Кабмин начал эксперимент, согласно которому Центры Государственной службы занятости должны стать “клиентоориентированными”. Эксперимент продлится до конца 2022 года.
В течение текущего года Госцентр занятости обязан обеспечить цифровизацию своих услуг, разрешить работодателям подавать отчеты онлайн, а также предусмотреть возможность самообслуживания для соискателей и зарегистрированных безработных и компаний.
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