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Фонд госимущества провел в январе приватизационных аукционов более чем на 440 миллионов

Фонд госимущества провел в январе приватизационных аукционов более чем на 440 миллионов

Фонд государственного имущества в январе 2022 года провел 17 успешных аукционов на сумму 440,96 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

«В январе 2022 года Фондом госимущества проведено 17 успешных онлайн-аукционов на сумму 440,96 млн грн, а 286,03 млн грн уже поступили в бюджет», — говорится в сообщении.

Результат успешных аукционов в 42 раза превзошел показатель января прошлого года. Выросло также и среднее количество участников аукционов — с 2 до 4.

При этом произошло существенное повышение среднего показателя роста цен объектов приватизации на онлайн-аукционах — в январе 2022 года этот показатель составил 555,3%.


Инфографика: ФГИУ

Напомним, в 2021 году от приватизации в государственный бюджет поступило 5,07 млрд грн.

По материалам Укринформ
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