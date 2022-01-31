Фонд госимущества провел в январе приватизационных аукционов более чем на 440 миллионов

Фонд государственного имущества в январе 2022 года провел 17 успешных аукционов на сумму 440,96 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
«В январе 2022 года Фондом госимущества проведено 17 успешных онлайн-аукционов на сумму 440,96 млн грн, а 286,03 млн грн уже поступили в бюджет», — говорится в сообщении.
Результат успешных аукционов в 42 раза превзошел показатель января прошлого года. Выросло также и среднее количество участников аукционов — с 2 до 4.
При этом произошло существенное повышение среднего показателя роста цен объектов приватизации на онлайн-аукционах — в январе 2022 года этот показатель составил 555,3%.
Инфографика: ФГИУ
Напомним, в 2021 году от приватизации в государственный бюджет поступило 5,07 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам10 ч. назад - 2833 26
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцев12 ч. назад - 2558 15
В Украине заработал специальный правовой режим для ІТ-отрасли Дія.City11 ч. назад - 1015 3
Николай Удянский: Qmall запустит Launchpad для украинских стартаповВчера, 19:55 - 5130 2
Службы занятости хотят освободить от ручного распределения вакансий10 ч. назад - 535 2
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам10 ч. назад - 2833 26
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцев12 ч. назад - 2558 15
Межбанк: покупать валюту сейчас или все же подождать12 ч. назад - 1559
Какую зарплату в среднем предлагали работодатели в Украине (инфографика)15 ч. назад - 1284
В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколько9 ч. назад - 1140
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2240 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1317
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3020
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1452 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1216 2