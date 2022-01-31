Украина планирует построить плавучий космодром за 4,8 млрд грн к 2025 году

Космическая программа Украины предусматривает строительство космодрома в виде морской платформы к 2025 году для запуска ракет с Атлантического и Индийского океанов.

Председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью «Суспільному» сообщил, что плавучий космодром появится в нашей стране к 2025 году.

«Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это означает, что в течение этих пяти лет (то есть 2021 — 2025 годы) все это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс», — отметил Тафтай.

Стоимость программы – 4,8 млрд. грн.

«Это достаточно небольшая стоимость, мы используем имеющиеся у украинских предприятий технологические звенья, инфраструктуру”, — объяснил глава космического агентства.

«Морской старт» будет рассчитан на запуск легких ракет, что будет интересно и операторам космической системы, и заказчикам спутников. Это объясняется тем, что затраты на содержание морской стартовой площадки будут зависеть от размеров ракетоносителя.

Программу «Морской старт» с 1995 года совместно основали украинское производственное объединение «Южмаш» и конструкторское бюро «Южное», американская корпорация «Боинг», норвежское судостроительное предприятие «Кварнер» и российская ракетно-космическая корпорация «Энергия».

В 2009 году проект обанкротился, а в 2017 году был восстановлен под руководством компании S7 Sea Launch.