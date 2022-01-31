Украина планирует построить плавучий космодром за 4,8 млрд грн к 2025 году

Космическая программа Украины предусматривает строительство космодрома в виде морской платформы к 2025 году для запуска ракет с Атлантического и Индийского океанов.
Председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью «Суспільному» сообщил, что плавучий космодром появится в нашей стране к 2025 году.
«Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это означает, что в течение этих пяти лет (то есть 2021 — 2025 годы) все это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс», — отметил Тафтай.
Стоимость программы – 4,8 млрд. грн.
«Это достаточно небольшая стоимость, мы используем имеющиеся у украинских предприятий технологические звенья, инфраструктуру”, — объяснил глава космического агентства.
«Морской старт» будет рассчитан на запуск легких ракет, что будет интересно и операторам космической системы, и заказчикам спутников. Это объясняется тем, что затраты на содержание морской стартовой площадки будут зависеть от размеров ракетоносителя.
Программу «Морской старт» с 1995 года совместно основали украинское производственное объединение «Южмаш» и конструкторское бюро «Южное», американская корпорация «Боинг», норвежское судостроительное предприятие «Кварнер» и российская ракетно-космическая корпорация «Энергия».
В 2009 году проект обанкротился, а в 2017 году был восстановлен под руководством компании S7 Sea Launch.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерамВчера, 13:03 - 3082 33
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцевВчера, 11:00 - 2751 15
Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи УкраинеВчера, 16:32 - 700 3
В Украине заработал специальный правовой режим для ІТ-отрасли Дія.CityВчера, 12:05 - 1118 3
Николай Удянский: Qmall запустит Launchpad для украинских стартаповПозавчера, 19:55 - 5473 2
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерамВчера, 13:03 - 3082 33
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцевВчера, 11:00 - 2751 15
Межбанк: покупать валюту сейчас или все же подождатьВчера, 10:45 - 1624
Какую зарплату в среднем предлагали работодатели в Украине (инфографика)Вчера, 08:00 - 1485
В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколькоВчера, 14:01 - 1257
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2249 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1324
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3032
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1457 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1221 2