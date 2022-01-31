В Украине вырастут оклады госслужащих

Правительство приняло изменения в схему должностных окладов государственных служащих разных категорий, поэтому они пока вырастут на 6%, а в рамках дальнейшего реформирования произойдет дальнейшее увеличение.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в еженедельном обзоре в сфере реформы государственного управления.

«К сожалению, мы не можем сразу имплементировать все, что нам бы хотелось. Мы ограничены бюджетными средствами. Должностные оклады вырастут пока что только на 6%, но несмотря на то, что Нацгосслужба совместно с Министерством финансов, с Секретариатом Кабинета Министров продолжает реформирование оплаты труда государственных служащих и подготовку комплексного решения, я надеюсь, что это будет первый шаг для того, чтобы подготовиться к большой реформе оплаты труда», — сказал Немчинов.

По его словам, схему должностных окладов для госслужащих на текущий 2022 год КМУ определил на прошлой неделе.

«Правительство продолжает шаги по реформированию государственного управления. И, в частности, относительно поддержки государственных служащих в Украине, которых, как вы знаете, более 200 тысяч», — подчеркнул министр, отметив, что это важный шаг для того, чтобы ежегодно после принятия государственного бюджета скорректировать оплату труда государственных служащих.

Немчинов также добавил, что в правительстве решили создать рабочую группу для проработки положительных результатов эксперимента по оценке деятельности глав местных государственных администраций. По его словам, в течение двух лет секретариат Кабинета Министров совместно с Офисом Президента и рядом ведомств ежеквартально оценивали по определенным показателям деятельность глав местных госадминистраций.

«Я думаю, что рабочая группа во главе с государственным секретарем Кабмина наработает совместные предложения, и мы скорректируем это количество показателей, выделим самые главные и таким образом сможем стимулировать глав местных государственных администраций для реализации политики», — сказал Немчинов.