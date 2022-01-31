В Украине вырастут оклады госслужащих

Правительство приняло изменения в схему должностных окладов государственных служащих разных категорий, поэтому они пока вырастут на 6%, а в рамках дальнейшего реформирования произойдет дальнейшее увеличение.
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в еженедельном обзоре в сфере реформы государственного управления.
«К сожалению, мы не можем сразу имплементировать все, что нам бы хотелось. Мы ограничены бюджетными средствами. Должностные оклады вырастут пока что только на 6%, но несмотря на то, что Нацгосслужба совместно с Министерством финансов, с Секретариатом Кабинета Министров продолжает реформирование оплаты труда государственных служащих и подготовку комплексного решения, я надеюсь, что это будет первый шаг для того, чтобы подготовиться к большой реформе оплаты труда», — сказал Немчинов.
По его словам, схему должностных окладов для госслужащих на текущий 2022 год КМУ определил на прошлой неделе.
«Правительство продолжает шаги по реформированию государственного управления. И, в частности, относительно поддержки государственных служащих в Украине, которых, как вы знаете, более 200 тысяч», — подчеркнул министр, отметив, что это важный шаг для того, чтобы ежегодно после принятия государственного бюджета скорректировать оплату труда государственных служащих.
Немчинов также добавил, что в правительстве решили создать рабочую группу для проработки положительных результатов эксперимента по оценке деятельности глав местных государственных администраций. По его словам, в течение двух лет секретариат Кабинета Министров совместно с Офисом Президента и рядом ведомств ежеквартально оценивали по определенным показателям деятельность глав местных госадминистраций.
«Я думаю, что рабочая группа во главе с государственным секретарем Кабмина наработает совместные предложения, и мы скорректируем это количество показателей, выделим самые главные и таким образом сможем стимулировать глав местных государственных администраций для реализации политики», — сказал Немчинов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работатьВчера, 14:01 - 5426 29
Авиалинии «Новой почты» получили первые самолеты: когда начнут полетыВчера, 12:45 - 2003 4
В больнице Черкасс разворовали 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19Вчера, 16:17 - 513 3
Назван размер январских зарплат генпрокурора и главы САПВчера, 19:32 - 551 2
Накопительная пенсия по наследству: стало известно, кому достанутся накопленные деньгиВчера, 13:02 - 1396 2
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работатьВчера, 14:01 - 5426 29
Авиалинии «Новой почты» получили первые самолеты: когда начнут полетыВчера, 12:45 - 2003 4
В НБУ описали ситуацию на валютном рынкеВчера, 11:00 - 1534
Накопительная пенсия по наследству: стало известно, кому достанутся накопленные деньгиВчера, 13:02 - 1396 2
В Украине могут сократить самоизоляцию в связи с COVID-19: Кузин назвал новые срокиВчера, 16:03 - 982
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2111 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1278
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2920
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1422 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1190 1