Налоговый долг. Процедура взыскания и чем грозит неуплата налогов в Украине

Налоговый долг возникает как следствие несвоевременного перечисления в бюджет суммы согласованного обязательства и в некоторых случаях может привести к аресту имущества должника, пишет НВ.
Несвоевременная уплата налоговых обязательств может иметь следующие последствия:
Процедура взыскания налогового долга — поэтапная, а именно:
Налоговый долг юридического лица взимается контролирующим органом за счет счетов или наличности. Если их окажется недостаточно для погашения налогового долга, то будет взиматься имущество, находящееся в налоговом залоге, и дебиторская задолженность. Данные процедуры проводятся по решению суда.
Если налоговый долг возник из-за неуплаты плательщиком более 90 календарных дней самостоятельно задекларированных денежных обязательств, сумма которых превышает 5 млн грн, и при условии отсутствия обязательства государства вернуть такому плательщику ошибочно или излишне уплаченные средства, решение суда о взыскании средств должника не требуется.
Проведение такого взыскания регламентируется решением руководителя контролирующего органа.
Согласно НКУ, контролирующий орган имеет право обратиться в суд относительно наложения ареста на средства и другие ценности плательщика, которые находятся в банке, при балансовой стоимости имущества (источники погашения налогового долга) налогоплательщика меньше суммы налогового долга.
Если налоговый долг имеет физическое лицо — предприниматель или гражданин, взыскание налогового долга по решению суда производится государственной исполнительной службой в соответствии с законом.
Следует отметить, что во время открытия исполнительного производства и не позднее следующего рабочего дня после выявления имущества исполнителем выносится постановление об аресте имущества (средств) должника. Арест налагается в размере суммы взыскания с учетом исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов и основного вознаграждения частного исполнителя на все имущество должника или на отдельные вещи.
Ответственность за несвоевременную или ненадлежащую уплату налогов предусматривает применение финансовых штрафных санкций.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работатьВчера, 14:01 - 5031 20
Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет - прогнозПозавчера, 20:32 - 3177 4
В больнице Черкасс разворовали 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19Вчера, 16:17 - 430 3
Авиалинии «Новой почты» получили первые самолеты: когда начнут полетыВчера, 12:45 - 1760 3
Назван размер январских зарплат генпрокурора и главы САПВчера, 19:32 - 375 2
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работатьВчера, 14:01 - 5031 20
Авиалинии «Новой почты» получили первые самолеты: когда начнут полетыВчера, 12:45 - 1760 3
В НБУ описали ситуацию на валютном рынкеВчера, 11:00 - 1515
Накопительная пенсия по наследству: стало известно, кому достанутся накопленные деньгиВчера, 13:02 - 1325 2
В Украине могут сократить самоизоляцию в связи с COVID-19: Кузин назвал новые срокиВчера, 16:03 - 949
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2100 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1268
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2907
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1413 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1185 1