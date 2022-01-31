Налоговый долг. Процедура взыскания и чем грозит неуплата налогов в Украине

Налоговый долг возникает как следствие несвоевременного перечисления в бюджет суммы согласованного обязательства и в некоторых случаях может привести к аресту имущества должника, пишет НВ.

Несвоевременная уплата налоговых обязательств может иметь следующие последствия:

опись имущества в налоговый залог;

взыскание средств должника;

продажа имущества должника;

взыскание дебиторской задолженности;

арест имущества должника;

потеря статуса упрощенца (для ФЛП на едином налоге).

Процедура взыскания налогового долга — поэтапная, а именно:

отправка налогового требования (если общая сумма налогового долга превышает 60 необлагаемых минимумов доходов граждан);

возникновение права налогового залога (если общая сумма налогового долга превышает 60 необлагаемых минимумов доходов граждан);

опись имущества в налоговый залог (право налогового залога распространяется на любое имущество налогоплательщика, которое находится в его собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) и балансовая стоимость которого отвечает сумме налогового долга);

взыскание (не ранее, чем через 30 календарных дней с даты отправки (вручения) плательщику налогового требования).

Налоговый долг юридического лица взимается контролирующим органом за счет счетов или наличности. Если их окажется недостаточно для погашения налогового долга, то будет взиматься имущество, находящееся в налоговом залоге, и дебиторская задолженность. Данные процедуры проводятся по решению суда.

Если налоговый долг возник из-за неуплаты плательщиком более 90 календарных дней самостоятельно задекларированных денежных обязательств, сумма которых превышает 5 млн грн, и при условии отсутствия обязательства государства вернуть такому плательщику ошибочно или излишне уплаченные средства, решение суда о взыскании средств должника не требуется.

Проведение такого взыскания регламентируется решением руководителя контролирующего органа.

Согласно НКУ, контролирующий орган имеет право обратиться в суд относительно наложения ареста на средства и другие ценности плательщика, которые находятся в банке, при балансовой стоимости имущества (источники погашения налогового долга) налогоплательщика меньше суммы налогового долга.

Если налоговый долг имеет физическое лицо — предприниматель или гражданин, взыскание налогового долга по решению суда производится государственной исполнительной службой в соответствии с законом.

Следует отметить, что во время открытия исполнительного производства и не позднее следующего рабочего дня после выявления имущества исполнителем выносится постановление об аресте имущества (средств) должника. Арест налагается в размере суммы взыскания с учетом исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов и основного вознаграждения частного исполнителя на все имущество должника или на отдельные вещи.

Ответственность за несвоевременную или ненадлежащую уплату налогов предусматривает применение финансовых штрафных санкций.