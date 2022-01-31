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Украина ведет активные переговоры о международной финансовой поддержке — Марченко

Украина ведет активные переговоры о международной финансовой поддержке — Марченко

Украина сейчас активно ведет переговоры с Международным валютным фондом, Европейской комиссией и США о предоставлении финансовой поддержки.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в студии «Подробности недели» на телеканале Интер.

Министр отметил, что сейчас ситуация на внешних рынках для Украины не благоприятна: из-за паники, из-за информационных атак инвесторы неохотно покупают наши еврооблигации.

«В связи с этим мы должны полностью изменить фокус на прямые заимствования для государства. Мы сейчас активно ведем переговоры с МВФ, Европейской комиссией, США. Канада уже оказала поддержку. Также о поддержке говорят Франция и Германия. Мы хотим сформировать пул средств, который позволит нам покрыть все финансовые потребности этого года», – сообщил Марченко.

Он напомнил, что начало новой экстренной программы макрофинансовой помощи в сумме 1,2 млрд евро является наиболее быстрым решением, которое приняла Еврокомиссия в последнее время.

«Также касательно этого вопроса ожидается решение Европейского парламента 14 февраля. Будет скорая макрофинансовая помощь. Первый транш – безусловный (600 млн евро), следующий будет предусматривать выполнение определенных условий, но с тем, чтобы Украина могла их выполнить за первое полугодие и получить эти средства. Эти вопросы технические и будут касаться экономики, энергетики, возможно, антикоррупции», – сказал министр финансов.

Напомним, в офисе Президента рассчитывают на программы макрофинансовой помощи от западных партнеров общим размером не менее 3 млрд долл.

По материалам Укринформ
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